Импорт табачной продукции в Россию вырос на 43,3% во втором квартале

ЦРПТ уточняет, что в первом полугодии показатель вырос на 35,1% и составил 215,5 млн упаковок. Основной объем поставок формируют сигареты. Поставки сигарет во II квартале достигли 93,3 млн упаковок, увеличившись на 27,3% год к году. При этом поставки сигарилл выросли в 6,6 раза – до 12,4 млн упаковок. Совокупные продажи сигарет увеличились на 8,3% год к году, а сигарилл – на 15,8%. Ранее Росстат сообщал о снижении выпуска в России сигарет в январе – июне до 98,4 млрд штук – на 4,7% в годовом исчислении. Стоимость сигарет выросла на 7,3% (до 177 руб. за пачку), сигарилл – на 9,9% (до 277 руб.), а нагреваемого табака – на 5,8% (до 183 руб).