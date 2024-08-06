Импорт табачной продукции в Россию вырос на 43,3% во втором квартале
Во II квартале 2024 г. импорт табачной продукции в Россию увеличился до 113,2 млн упаковок – на 43,3% в годовом исчислении. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки «Честный знак»).
ЦРПТ уточняет, что в первом полугодии показатель вырос на 35,1% и составил 215,5 млн упаковок. Основной объем поставок формируют сигареты. Поставки сигарет во II квартале достигли 93,3 млн упаковок, увеличившись на 27,3% год к году. При этом поставки сигарилл выросли в 6,6 раза – до 12,4 млн упаковок. Совокупные продажи сигарет увеличились на 8,3% год к году, а сигарилл – на 15,8%. Ранее Росстат сообщал о снижении выпуска в России сигарет в январе – июне до 98,4 млрд штук – на 4,7% в годовом исчислении. Стоимость сигарет выросла на 7,3% (до 177 руб. за пачку), сигарилл – на 9,9% (до 277 руб.), а нагреваемого табака – на 5,8% (до 183 руб).
Страны-импортеры при этом не называются. По словам источника издания, большую часть сигарет в Россию поставляют из Белоруссии и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) – там стоимость производства ниже из-за разницы в налогах.
По словам руководителя агентства «Русский табак» Максима Королева, динамика за несколько кварталов может быть непоказательной, так как из-за длительного цикла импорт табака неравномерен. При этом он называет предпосылкой к росту импорта растущий спрос на премиальные ароматические сигареты в коричневой бумаге. В частности, такая продукция импортируется из Германии и Южной Кореи. Кроме того, увеличилась покупательная способность отдельных групп.
Наряду с этим до 3,2 млн условных упаковок вырос импорт жидкостей для ЭСДН почти вдвое год к году. По данным газеты, до 60% этого рынка составляет категория одноразовых устройств, преимущественно китайских. Рост поставок связан как с легализацией, так и с общим ростом интереса к такой продукции. Около 40% рынка ЭСДН составляют жидкости во флаконах, они, по словам президента Профессионального альянса участников русского рынка электронных никотиновых систем Льва Григорьева, в основной своей массе производятся в России. Средняя розничная стоимость жидкостей во флаконах за год снизилась до 1000 руб. за единицу (на 51,6%).
1 августа сообщалось, что за шесть месяцев 2024 г. российские торговые сети и табачные магазины заработали на продаже сигарет 659 млрд руб. Показатель на 19% больше аналогичного периода прошлого года и на 39% – позапрошлого, когда россияне потратили на сигареты 555 млрд и 474 млрд руб. соответственно. Заместитель гендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов связывал существенный рост выручки торговых сетей от продажи сигарет с увеличением числа розничных точек, которые «начали работать в легальном поле». За последний год нелегальный рынок табака сократился с 13,3 до 11,3%, отмечал он.