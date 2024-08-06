Wildberries исполнила предупреждение ФАС после жалоб граждан и организаций
Wildberries выполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Маркетплейс внес изменения в политику работы с продавцами. Были отменены штрафы за взлом личного кабинета, появилась возможность размещать контактные данные продавцов и разрешать спорную ситуацию напрямую с покупателем через специальные чаты. Кроме того, компания сформировала перечень оснований для блокировки личного кабинета продавца и одностороннего расторжения договора, тарифы на хранение и логистику зафиксированы на дату поступления товара на склад.
9 апреля ФАС выдала предупреждение Wildberries после множества жалоб со стороны граждан и организаций.
ФАС установила, что условия в оферте о реализации товара на сайте компании «имеют признаки навязывания продавцам невыгодных условий договора».
Помимо прочего служба пришла к выводу о несоразмерных условиях о штрафных санкциях на продавцов, чьи личные кабинеты были взломаны третьими лицами. Не определены также условия изменения тарифов компании на логистические услуги и хранение товаров, наложения штрафных санкций на продавцов за взлом их личных кабинетов. В числе прочего маркетплейс ограничивает размещение контактной информации продавцов.