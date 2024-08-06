Wildberries исполнила предупреждение ФАС после жалоб граждан и организаций

Маркетплейс внес изменения в политику работы с продавцами. Были отменены штрафы за взлом личного кабинета, появилась возможность размещать контактные данные продавцов и разрешать спорную ситуацию напрямую с покупателем через специальные чаты. Кроме того, компания сформировала перечень оснований для блокировки личного кабинета продавца и одностороннего расторжения договора, тарифы на хранение и логистику зафиксированы на дату поступления товара на склад.