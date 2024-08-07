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ПГК возглавил выходец из РЖД Олег Романов

Компания перейдет под управление ВТБ, выяснил «Коммерсантъ»
Ведомости

Новым генеральным директором Первой грузовой компании (ПГК) станет Олег Романов, ранее занимавший руководящие посты в РЖД. На новом месте он займется оптимизацией логистических процессов и внедрением инновационных решений, говорится в сообщении компании.

«Вместе нам предстоит находить новые возможности для роста и развития в сфере грузоперевозок», – приводит пресс-служба слова Романова.

Романову 50 лет, он родился в Воронежской области, окончил Московский государственный университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управления на железнодорожном транспорте», а также Академию народного хозяйства при правительстве РФ по специальности «Государственное управление железнодорожным транспортом». До прихода в ПГК занимал руководящие посты в ОАО «РЖД».

По данным «Коммерсанта», ПГК также перейдет под управление ВТБ. По мнению одного из собеседников издания, ВТБ в дальнейшем может продать или передать ПГК в управление. Три источника на рынке рассказали, что получение ПГК банком является началом крупного консолидационного процесса на рынке. Двое из них не исключают, что к ПГК могут быть присоединены «Трансфин-М» и подконтрольный ему железнодорожный оператор «Атлант».

В ноябре стало известно, что владелец ПГК Владимир Лисин продал компанию. Новым владельцем стало АО «Аврора инвест». Стоимость вагонного оператора оценивалась в сумму до 220 млрд руб.

ПГК – один из крупнейших в России операторов грузовых вагонов. В управлении ПГК порядка 100 000 единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, крытые, фитинговые платформы. Она была выделена из РЖД в 2007 г., а в 2011 г. 75% минус 2 акции ПГК приобрела структура Лисина за 125,5 млрд руб. В 2012 г., выкупив у РЖД оставшийся пакет за 50 млрд руб., холдинг Лисина консолидировал 100% оператора. На 31 декабря 2022 г. 100% ПГК владела Fletcher Group Holdings (бенефициаром которой, по данным на конец 2021 г., являлся Лисин).

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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