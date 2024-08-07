ПГК возглавил выходец из РЖД Олег Романов

ПГК – один из крупнейших в России операторов грузовых вагонов. В управлении ПГК порядка 100 000 единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, крытые, фитинговые платформы. Она была выделена из РЖД в 2007 г., а в 2011 г. 75% минус 2 акции ПГК приобрела структура Лисина за 125,5 млрд руб. В 2012 г., выкупив у РЖД оставшийся пакет за 50 млрд руб., холдинг Лисина консолидировал 100% оператора. На 31 декабря 2022 г. 100% ПГК владела Fletcher Group Holdings (бенефициаром которой, по данным на конец 2021 г., являлся Лисин).