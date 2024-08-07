ПГК возглавил выходец из РЖД Олег Романов

ПГК возглавил выходец из РЖД Олег РомановКомпания перейдет под управление ВТБ, выяснил «Коммерсантъ»
Новым генеральным директором Первой грузовой компании (ПГК) станет Олег Романов, ранее занимавший руководящие посты в РЖД. На новом месте он займется оптимизацией логистических процессов и внедрением инновационных решений, говорится в сообщении компании.
«Вместе нам предстоит находить новые возможности для роста и развития в сфере грузоперевозок», – приводит пресс-служба слова Романова.
Романову 50 лет, он родился в Воронежской области, окончил Московский государственный университет путей сообщения по специальности «Организация перевозок и управления на железнодорожном транспорте», а также Академию народного хозяйства при правительстве РФ по специальности «Государственное управление железнодорожным транспортом». До прихода в ПГК занимал руководящие посты в ОАО «РЖД».
По данным «Коммерсанта», ПГК также перейдет под управление ВТБ. По мнению одного из собеседников издания, ВТБ в дальнейшем может продать или передать ПГК в управление. Три источника на рынке рассказали, что получение ПГК банком является началом крупного консолидационного процесса на рынке. Двое из них не исключают, что к ПГК могут быть присоединены «Трансфин-М» и подконтрольный ему железнодорожный оператор «Атлант».
В ноябре стало известно, что владелец ПГК Владимир Лисин продал компанию. Новым владельцем стало АО «Аврора инвест». Стоимость вагонного оператора оценивалась в сумму до 220 млрд руб.
ПГК – один из крупнейших в России операторов грузовых вагонов. В управлении ПГК порядка 100 000 единиц подвижного состава, в том числе полувагоны, крытые, фитинговые платформы. Она была выделена из РЖД в 2007 г., а в 2011 г. 75% минус 2 акции ПГК приобрела структура Лисина за 125,5 млрд руб. В 2012 г., выкупив у РЖД оставшийся пакет за 50 млрд руб., холдинг Лисина консолидировал 100% оператора. На 31 декабря 2022 г. 100% ПГК владела Fletcher Group Holdings (бенефициаром которой, по данным на конец 2021 г., являлся Лисин).