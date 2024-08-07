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Транзит российского газа через Украину за семь месяцев вырос на 10,5%

Ведомости

За первые семь месяцев 2024 г. транзит российского газа через Украину вырос на 10,5% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщило издание «Украинские новости», ссылаясь на компанию «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ).

За январь – июль текущего года через газотранспортную систему прокачали 8,07 млрд куб. м. Отдельно в июле Украина увеличила транзит российского газа на 1,9% до 1,32 млрд куб. м. В 2023 г. Украина сократила транзит российского газа на 28,5%, до 14,65 млрд куб. м, по сравнению с предыдущим годом.

30 декабря 2019 г. «Нафтогаз Украины» и «Газпром» подписали контракт, его действие истекает 31 декабря 2024 г. Договор предусматривал прокачку 225 млрд куб. м газа: 65 млрд куб. м в 2020 г. и по 40 млрд куб. м в течение следующих четырех лет. По условиям соглашения «Газпром» должен платить за транзит примерно $1,25 млрд в год. Председатель правления «Нафтогаза» Алексей Чернышов в конце октября 2023 г. говорил, что продлевать контракт не планируется.

В конце мая стало известно, что Украина и Молдавия достигли неофициального соглашения о продолжении поставок российского природного газа в Приднестровье после окончания срока действия транзитного контракта. Согласно предварительной договоренности, новый маршрут через Турцию является жизнеспособным вариантом для доставки российского газа в Приднестровье. Украина закрывает свою территорию для транзита российского газа с 1 января 2025 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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