Транзит российского газа через Украину за семь месяцев вырос на 10,5%
За первые семь месяцев 2024 г. транзит российского газа через Украину вырос на 10,5% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщило издание «Украинские новости», ссылаясь на компанию «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ).
За январь – июль текущего года через газотранспортную систему прокачали 8,07 млрд куб. м. Отдельно в июле Украина увеличила транзит российского газа на 1,9% до 1,32 млрд куб. м. В 2023 г. Украина сократила транзит российского газа на 28,5%, до 14,65 млрд куб. м, по сравнению с предыдущим годом.
30 декабря 2019 г. «Нафтогаз Украины» и «Газпром» подписали контракт, его действие истекает 31 декабря 2024 г. Договор предусматривал прокачку 225 млрд куб. м газа: 65 млрд куб. м в 2020 г. и по 40 млрд куб. м в течение следующих четырех лет. По условиям соглашения «Газпром» должен платить за транзит примерно $1,25 млрд в год. Председатель правления «Нафтогаза» Алексей Чернышов в конце октября 2023 г. говорил, что продлевать контракт не планируется.
В конце мая стало известно, что Украина и Молдавия достигли неофициального соглашения о продолжении поставок российского природного газа в Приднестровье после окончания срока действия транзитного контракта. Согласно предварительной договоренности, новый маршрут через Турцию является жизнеспособным вариантом для доставки российского газа в Приднестровье. Украина закрывает свою территорию для транзита российского газа с 1 января 2025 г.