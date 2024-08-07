К бывшим сотрудникам Oracle в России поданы иски о возврате премий
К бывшим сотрудникам российского подразделения американской корпорации Oracle – «Оракл компьютерное оборудование» – поданы иски о возврате в конкурсную массу денежных премий, которые компания выплатила им в 2022 г. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Федресурса и арбитражного управляющего по делу о банкротстве компании в России Егора Непомнящих.
Пока подано 15 исков на общую сумму около 50 млн руб. Среди ответчиков – экс-руководитель российского подразделения Oracle Communications (CGBU) Евгений Дрякин и бывший старший управляющий директор Oracle Cloud Systems в России и СНГ Алексей Курочка. Еще 36 исков планируется направить в суд в ближайшее время.
Как пояснил Непомнящих, премии ответчики получили после марта 2022 г., когда компания объявила об уходе из России. Согласно отзыву конкурсного управляющего, Oracle намеренно в том году выплачивала сотрудникам высокие премии, из-за чего конкурсная масса в рамках банкротства уменьшилась.
Oracle разрабатывает и поставляет серверное оборудование, а также создает системы управления базами данных (СУБД). В марте 2022 г. компания приняла решение покинуть российский рынок, а в июле уволила всех сотрудников российского представительства.
Выручка АО «Оракл компьютерное оборудование» за 2022 г. снизилась на 95% до 349,8 млн руб. В 2021 г. выручка составляла 7,81 млрд. Чистый убыток по итогам 2022 г. составил 1,09 млрд руб., тогда как годом ранее компания заработала 236 млн руб.