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К бывшим сотрудникам Oracle в России поданы иски о возврате премий

Ведомости

К бывшим сотрудникам российского подразделения американской корпорации Oracle – «Оракл компьютерное оборудование» – поданы иски о возврате в конкурсную массу денежных премий, которые компания выплатила им в 2022 г. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Федресурса и арбитражного управляющего по делу о банкротстве компании в России Егора Непомнящих.

Пока подано 15 исков на общую сумму около 50 млн руб. Среди ответчиков – экс-руководитель российского подразделения Oracle Communications (CGBU) Евгений Дрякин и бывший старший управляющий директор Oracle Cloud Systems в России и СНГ Алексей Курочка. Еще 36 исков планируется направить в суд в ближайшее время.

Как пояснил Непомнящих, премии ответчики получили после марта 2022 г., когда компания объявила об уходе из России. Согласно отзыву конкурсного управляющего, Oracle намеренно в том году выплачивала сотрудникам высокие премии, из-за чего конкурсная масса в рамках банкротства уменьшилась.

Oracle разрабатывает и поставляет серверное оборудование, а также создает системы управления базами данных (СУБД). В марте 2022 г. компания приняла решение покинуть российский рынок, а в июле уволила всех сотрудников российского представительства.

Выручка АО «Оракл компьютерное оборудование» за 2022 г. снизилась на 95% до 349,8 млн руб. В 2021 г. выручка составляла 7,81 млрд. Чистый убыток по итогам 2022 г. составил 1,09 млрд руб., тогда как годом ранее компания заработала 236 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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