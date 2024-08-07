К бывшим сотрудникам Oracle в России поданы иски о возврате премий

К бывшим сотрудникам российского подразделения американской корпорации Oracle – «Оракл компьютерное оборудование» – поданы иски о возврате в конкурсную массу денежных премий, которые компания выплатила им в 2022 г. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные Федресурса и арбитражного управляющего по делу о банкротстве компании в России Егора Непомнящих.