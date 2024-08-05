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«Лаборатория Касперского» выявила слежку за россиянами через Android-устройства

Троян получал доступ к переписке в мессенджерах, контактам и мог незаметно записывать экран
Мария Арялина
Android оказался небезопасной платформой для россиян. Злоумышленники незаметно следили за своими жертвами с помощью трояна на протяжении месяцев/ Zuma / ТАСС

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили троян, который используется для кибершпионажа, нацеленного на владельцев Android-устройств в России. Ему присвоили название LianSpy. По данным «Лаборатории Касперского», шпионаж мог начаться с середины 2021 г., но обнаружение вредоноса было затруднено, так как атакующие активно скрывают следы. Шпионаж носил не массовый, а точечный характер, следует из объяснения представителя компании.

С момента обнаружения LianSpy с весны этого года специалисты «Лаборатории Касперского» выявили более 10 целей. Кто именно стал жертвами, представитель компании не уточнил, отметив, что эксперты оперируют анонимизированными данными на основе срабатывания сервиса компании.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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