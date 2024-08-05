«Лаборатория Касперского» выявила слежку за россиянами через Android-устройства

«Лаборатория Касперского» выявила слежку за россиянами через Android-устройстваТроян получал доступ к переписке в мессенджерах, контактам и мог незаметно записывать экран
Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили троян, который используется для кибершпионажа, нацеленного на владельцев Android-устройств в России. Ему присвоили название LianSpy. По данным «Лаборатории Касперского», шпионаж мог начаться с середины 2021 г., но обнаружение вредоноса было затруднено, так как атакующие активно скрывают следы. Шпионаж носил не массовый, а точечный характер, следует из объяснения представителя компании.
С момента обнаружения LianSpy с весны этого года специалисты «Лаборатории Касперского» выявили более 10 целей. Кто именно стал жертвами, представитель компании не уточнил, отметив, что эксперты оперируют анонимизированными данными на основе срабатывания сервиса компании.
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