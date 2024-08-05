«Лаборатория Касперского» выявила слежку за россиянами через Android-устройства

Специалисты «Лаборатории Касперского» обнаружили троян, который используется для кибершпионажа, нацеленного на владельцев Android-устройств в России. Ему присвоили название LianSpy. По данным «Лаборатории Касперского», шпионаж мог начаться с середины 2021 г., но обнаружение вредоноса было затруднено, так как атакующие активно скрывают следы. Шпионаж носил не массовый, а точечный характер, следует из объяснения представителя компании.