Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов намерен оставить пост
Совет директоров авиакомпании «Уральские авиалинии» 8 августа рассмотрит заявление генерального директора Сергея Скуратова о досрочном прекращении полномочий. Это следует из опубликованной повестки заседания.
74-летний Скуратов также подал заявление об отказе от полномочий члена совета директоров и правления общества. Оно также будет рассмотрено 8 августа.
Кроме того, на заседании будет обсуждаться вопрос утверждения членом правления общества сына гендиректора – Кирилла Скуратова. Судя по повестке, он будет назначен новым главой компании. Сейчас Кирилл Скуратов занимает пост заместителя гендиректора.
Сергей Скуратов родился в 1950 г. С отличием окончил Бугурусланское летное училище, а затем Академию гражданской авиации в Ленинграде по специальности «инженер-пилот». Профессиональный путь начал во Втором Свердловском объединенном авиаотряде в должности второго пилота. Позже также окончил командный факультет Академии гражданской авиации.
В 1987 г. занял должность командира Свердловского объединенного авиаотряда. В 1993 г., после разделения Свердловского авиаотряда, возглавил авиакомпанию «Уральские авиалинии». Сейчас перевозчик является одним из крупнейших в стране, он эксплуатирует 52 авиалайнера Airbus.
Кирилл Скуратов родился в 1975 г. Окончил Уральский государственный экономический университет и Московский государственный университет управления. В авиакомпании он работает с 1996 г. В 2000 г. был назначен заместителем генерального директора по производству.