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Гендиректор «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов намерен оставить пост

Ведомости

Совет директоров авиакомпании «Уральские авиалинии» 8 августа рассмотрит заявление генерального директора Сергея Скуратова о досрочном прекращении полномочий. Это следует из опубликованной повестки заседания.

74-летний Скуратов также подал заявление об отказе от полномочий члена совета директоров и правления общества. Оно также будет рассмотрено 8 августа.

Кроме того, на заседании будет обсуждаться вопрос утверждения членом правления общества сына гендиректора – Кирилла Скуратова. Судя по повестке, он будет назначен новым главой компании. Сейчас Кирилл Скуратов занимает пост заместителя гендиректора.

Сергей Скуратов родился в 1950 г. С отличием окончил Бугурусланское летное училище, а затем Академию гражданской авиации в Ленинграде по специальности «инженер-пилот». Профессиональный путь начал во Втором Свердловском объединенном авиаотряде в должности второго пилота. Позже также окончил командный факультет Академии гражданской авиации.

В 1987 г. занял должность командира Свердловского объединенного авиаотряда. В 1993 г., после разделения Свердловского авиаотряда, возглавил авиакомпанию «Уральские авиалинии». Сейчас перевозчик является одним из крупнейших в стране, он эксплуатирует 52 авиалайнера Airbus.

Кирилл Скуратов родился в 1975 г. Окончил Уральский государственный экономический университет и Московский государственный университет управления. В авиакомпании он работает с 1996 г. В 2000 г. был назначен заместителем генерального директора по производству.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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