«Аэрофлот» впервые за семь лет получил полугодовую прибыль по РСБУ

«Аэрофлот» впервые за семь лет получил полугодовую прибыль по РСБУКомпания планирует направить ее на покупку запчастей для самолетов
По итогам первых шести месяцев 2024 г. чистая прибыль авиакомпании «Аэрофлот» по РСБУ составила 35,3 млрд руб. против убытка в 81,7 млрд руб. годом ранее, следует из финансовой отчетности, опубликованной 30 июля. Таким образом, авиакомпания вышла на полугодовую прибыль по РСБУ впервые с 2017 г.
Показатель включает в себя 10,2 млрд руб. дивидендов от дочерних обществ, следует из отчета. Как пояснил журналистам первый заместитель гендиректора «Аэрофлота» по коммерции и финансам Андрей Чиханчин, речь идет в основном о «Победе», которая наряду с региональным перевозчиком «Россия» входит в группу «Аэрофлота». ПАО «Аэрофлот» владеет 100% акций «Победы» и 75% «России». Убыток группы по МСФО за первое полугодие 2023 г. составил 102 млрд руб., выручка – 252,2 млрд руб.
В прибыли по РСБУ за шесть месяцев 2024 г. отражен неденежный доход от курсовых переоценок в размере 14 млрд руб., отмечается в сообщении к отчету. Эффект курсовых разниц в таком размере возник из-за того, что часть контрактов лизинга воздушных судов (ВС) по-прежнему номинирована в иностранной валюте, объяснил Чиханчин. «Но если два года назад ее доля в платежах была 90%, то сейчас составляет около 60%, остальное – в рублях», – добавил топ-менеджер.
Выручка «Аэрофлота» по РСБУ выросла в полтора раза в годовом выражении до 312 млрд руб., себестоимость продаж – на 41% до 302,8 млрд руб. Операционный убыток компании за отчетный период составил 64 млн руб. против 17 млрд руб. годом ранее, доналоговая прибыль составила 44,13 млрд руб. против убытка в 102,5 млрд руб. за первую половину 2023 г.
Рост финансовых показателей «Аэрофлот» объясняет увеличением интенсивности полетов как на внутренних, так и на международных направлениях. За полгода компания перевезла 14 млн пассажиров – на 28% больше, чем годом ранее. На международных линиях показатель вырос на 34% до 4 млн пассажиров, на внутренних – на 26% до 10 млн человек. Занятость кресел по итогам полугодия составила 87% (+3,3 п. п.)
Полученная прибыль позволит обеспечить финансирование программы капитальных затрат на закупку запчастей, компонентов и агрегатов для поддержания летной годности парка самолетов, а также импортозамещение цифровых систем авиакомпании, следует из сообщения «Аэрофлота». Сейчас в эксплуатации у перевозчика 171 ВС, все иностранного производства.
«В новых условиях получение устойчивой чистой прибыли является необходимостью на фоне роста процентных ставок в экономике и стоимости кредитования», – говорится в сообщении компания. Напомним, что 26 июля совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку с 16 до 18%.
Капзатраты «Аэрофлота» начали активно расти после начала проведения спецоперации на Украине в 2022 г. В этом году они также вырастут относительно 2023 г., но уже не так сильно, как в прошлом году, сказал Чиханчин. Общий годовой объем затрат топ-менеджер не раскрыл, но отметил, что они «весьма существенны».
Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев отмечает, что до начала спецоперации и введения санкций авиакомпаниям проще всего было работать с международными пулами запчастей. «Если тот или иной блок отказывал, из пула можно было взять исправное изделие на замену, а свое отправить в ремонт. Это был отлаженный и удобный сервис, гарантирующий скорую доставку подменного блока. Сейчас для российских компаний он недоступен, поэтому нужно либо ориентироваться на свои складские запасы, либо на возможности по ремонту», – объясняет эксперт.
Формирование собственного запаса запчастей и компонентов, в том числе и авиадвигателей, является одним из ключевых и наиболее капиталоемких направлений деятельности перевозчика, продолжает Пантелеев. Поскольку стоимость заемных средств для их покупки сейчас очень высока, финансировать эти расходы можно в основном из чистой прибыли компании, поясняет он.
При этом некоторые изделия, например двигатели, напрямую от иностранного производителя в условиях санкций отечественным эксплуатантам недоступны, отмечает эксперт. У двигателей со вторичного рынка нет каталожной цены, состояние каждого конкретного изделия влияет на его стоимость, говорит Пантелеев. Один авиадвигатель для узкофюзеляжного самолета он оценивает в $12-18 млн.
Руководитель аналитического центра ГосНИИ гражданской авиации Федор Борисов называет «логичным шагом» для «Аэрофлота» реинвестирование полученной прибыли на капзатраты. Он отмечает важность для компании поддержки летной годности своих самолетов. Прибыль «Аэрофлота» по итогам полугодия, среди прочего, стала результатом устойчиво высокого спроса на перелеты внутри страны, полагает Борисов.