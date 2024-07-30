«Аэрофлот» впервые за семь лет получил полугодовую прибыль по РСБУ

Исполнительный директор «Авиапорта» Олег Пантелеев отмечает, что до начала спецоперации и введения санкций авиакомпаниям проще всего было работать с международными пулами запчастей. «Если тот или иной блок отказывал, из пула можно было взять исправное изделие на замену, а свое отправить в ремонт. Это был отлаженный и удобный сервис, гарантирующий скорую доставку подменного блока. Сейчас для российских компаний он недоступен, поэтому нужно либо ориентироваться на свои складские запасы, либо на возможности по ремонту», – объясняет эксперт.