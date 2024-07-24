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Авиабилеты на перелеты по России в первом полугодии подорожали на 17%

Это связано с издержками перевозчиков и распределением парка в пользу международных направлений, говорят эксперты
Денис Кузнецов
Влияние на стоимость билетов среди прочего оказывает система покупки и ввоза в Россию запчастей для импортных самолетов/ Лев Федосеев / ТАСС

Средняя стоимость полета по России в салоне самолета экономического класса в расчете на 1000 км пути по итогам первого полугодия 2024 г. составила 7363 руб., следует из данных Росстата, которые проанализировали «Ведомости». Это на 17% больше в сравнении с показателем за аналогичный период 2023 г. Всего с начала года, т. е. с января по июнь 2024 г., перелеты эконом-классом на внутрироссийских рейсах подорожали в среднем на 31%.

В июне этого года их цена, по данным Росстата, выросла на 14% в годовом выражении и на 8% к маю 2024 г. и составила 8473 руб. Для сравнения: средняя цена перелета на 1000 км в «экономе» за весь прошлый год составила 6649 руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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