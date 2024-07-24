Авиабилеты на перелеты по России в первом полугодии подорожали на 17%Это связано с издержками перевозчиков и распределением парка в пользу международных направлений, говорят эксперты
Средняя стоимость полета по России в салоне самолета экономического класса в расчете на 1000 км пути по итогам первого полугодия 2024 г. составила 7363 руб., следует из данных Росстата, которые проанализировали «Ведомости». Это на 17% больше в сравнении с показателем за аналогичный период 2023 г. Всего с начала года, т. е. с января по июнь 2024 г., перелеты эконом-классом на внутрироссийских рейсах подорожали в среднем на 31%.
В июне этого года их цена, по данным Росстата, выросла на 14% в годовом выражении и на 8% к маю 2024 г. и составила 8473 руб. Для сравнения: средняя цена перелета на 1000 км в «экономе» за весь прошлый год составила 6649 руб.
Вы видите 11% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам