Самолеты российских авиакомпаний стали больше простаивать

Количество пассажирских самолетов с действующим сертификатом летной годности (СЛГ) в парках 13 крупнейших российских авиакомпаний с конца октября 2023 г. по 26 июня 2024 г. снизилось на 3% до 693 воздушных судов (ВС). Такие данные приводятся в перечне эксплуатантов, допущенных до коммерческих перевозок, который ведет Росавиация. «Ведомости» ознакомились с документом.