Самолеты российских авиакомпаний стали больше простаивать

Самолеты российских авиакомпаний стали больше простаиватьЭксплуатанты в условиях профицита парка стараются экономить ресурс техники
Количество пассажирских самолетов с действующим сертификатом летной годности (СЛГ) в парках 13 крупнейших российских авиакомпаний с конца октября 2023 г. по 26 июня 2024 г. снизилось на 3% до 693 воздушных судов (ВС). Такие данные приводятся в перечне эксплуатантов, допущенных до коммерческих перевозок, который ведет Росавиация. «Ведомости» ознакомились с документом.
СЛГ выдается межрегиональными территориальными управлениями Росавиации на основании ряда документов на каждое ВС по отдельности и служит подтверждением того, что самолет исправен и может осуществлять полеты. Представитель агентства от комментариев «Ведомостям» отказался.
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