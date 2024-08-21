«Коммерсантъ»: Минфин и Минэк выступают за восстановление экспортных пошлин на уголь
Мораторий на курсовую экспортную пошлину для энергетического угля и антрацита истекает 31 августа, и сейчас в кабмине обсуждается целесообразность продления этой меры. В частности, Минфин и Минэкономики РФ выступают за восстановление пошлины, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.
Совещание на эту тему пройдет в правительстве 22 августа, сказали собеседники газеты. В Минфине заявили газете, что вопрос еще прорабатывается в подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.
В октябре 2023 г. правительство РФ ввело курсовую пошлину на ряд товаров, в том числе уголь. Она составляла 4–7% в зависимости от курса рубля. При курсе менее 80 руб. за доллар она обнулялась.
В апреле правительство отменило пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита на период с 1 мая по 31 августа 2024 г. Решение было направлено на поддержку предприятий угольной отрасли.
По оценкам источников издания, после введения моратория ситуация на рынках и в отрасли по итогам II квартала 2024 г. не изменилась в лучшую сторону. Средняя цена на энергетический уголь за это время упала на 3% до $80 на т. Восстановление экспортной пошлины откатит угольную промышленность на уровень февраля – апреля 2024 г., полагают источники газеты.
При этом в августе «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство Platts писал, что в мае – июне Россия нарастила морской экспорт энергетического угля по сравнению с предыдущими тремя месяцами на 27% до 37,3 млн т.