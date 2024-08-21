«Коммерсантъ»: Минфин и Минэк выступают за восстановление экспортных пошлин на уголь

По оценкам источников издания, после введения моратория ситуация на рынках и в отрасли по итогам II квартала 2024 г. не изменилась в лучшую сторону. Средняя цена на энергетический уголь за это время упала на 3% до $80 на т. Восстановление экспортной пошлины откатит угольную промышленность на уровень февраля – апреля 2024 г., полагают источники газеты.