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«Коммерсантъ»: Минфин и Минэк выступают за восстановление экспортных пошлин на уголь

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Мораторий на курсовую экспортную пошлину для энергетического угля и антрацита истекает 31 августа, и сейчас в кабмине обсуждается целесообразность продления этой меры. В частности, Минфин и Минэкономики РФ выступают за восстановление пошлины, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в отрасли.

Совещание на эту тему пройдет в правительстве 22 августа, сказали собеседники газеты. В Минфине заявили газете, что вопрос еще прорабатывается в подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию.

В октябре 2023 г. правительство РФ ввело курсовую пошлину на ряд товаров, в том числе уголь. Она составляла 4–7% в зависимости от курса рубля. При курсе менее 80 руб. за доллар она обнулялась.

В апреле правительство отменило пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита на период с 1 мая по 31 августа 2024 г. Решение было направлено на поддержку предприятий угольной отрасли.

По оценкам источников издания, после введения моратория ситуация на рынках и в отрасли по итогам II квартала 2024 г. не изменилась в лучшую сторону. Средняя цена на энергетический уголь за это время упала на 3% до $80 на т. Восстановление экспортной пошлины откатит угольную промышленность на уровень февраля – апреля 2024 г., полагают источники газеты.

При этом в августе «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство Platts писал, что в мае – июне Россия нарастила морской экспорт энергетического угля по сравнению с предыдущими тремя месяцами на 27% до 37,3 млн т.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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