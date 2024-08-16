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Россия нарастила морской экспорт угля на 27%

Ведомости

В мае – июне Россия увеличила морской экспорт энергетического угля по сравнению с предыдущими тремя месяцами на 27% до 37,3 млн т. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство Platts.

В агентстве связали увеличение отгрузок с ростом импорта угля со стороны основных потребителей в Азиатско-Тихоокеанском и Средиземноморском регионах в сочетании со снижением экспортных пошлин правительством РФ.

Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань и Индия нарастили импорт из-за аномальной жары. Это привело к росту спроса на системы охлаждения и снижению поставок угля с высокой теплотворной способностью из альтернативных регионов, уточняют в Platts. Южная Корея также могла сократить закупки угля в Колумбии, а Индия замещала российским углем поставки из Австралии.

С октября 2023 г. правительство ввело курсовые пошлины для угольных компаний: при курсе доллара в 80–85 руб. пошлина составляет 4%, 85–90 руб. – 4,5%, 90–95 руб. – 5,5%, 95 руб. и более – 7%. В конце декабря пошлины были временно отменены, но с 1 марта начали вновь применяться. С 1 мая по 31 августа 2024 г. правительство отменило действие пошлины для экспортеров энергетического угля и антрацита. Решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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