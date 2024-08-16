Россия нарастила морской экспорт угля на 27%
В мае – июне Россия увеличила морской экспорт энергетического угля по сравнению с предыдущими тремя месяцами на 27% до 37,3 млн т. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на агентство Platts.
В агентстве связали увеличение отгрузок с ростом импорта угля со стороны основных потребителей в Азиатско-Тихоокеанском и Средиземноморском регионах в сочетании со снижением экспортных пошлин правительством РФ.
Китай, Япония, Южная Корея, Тайвань и Индия нарастили импорт из-за аномальной жары. Это привело к росту спроса на системы охлаждения и снижению поставок угля с высокой теплотворной способностью из альтернативных регионов, уточняют в Platts. Южная Корея также могла сократить закупки угля в Колумбии, а Индия замещала российским углем поставки из Австралии.
С октября 2023 г. правительство ввело курсовые пошлины для угольных компаний: при курсе доллара в 80–85 руб. пошлина составляет 4%, 85–90 руб. – 4,5%, 90–95 руб. – 5,5%, 95 руб. и более – 7%. В конце декабря пошлины были временно отменены, но с 1 марта начали вновь применяться. С 1 мая по 31 августа 2024 г. правительство отменило действие пошлины для экспортеров энергетического угля и антрацита. Решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли.