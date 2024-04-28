Правительство России отменило экспортные пошлины на уголь на 4 месяца

В качестве альтернативы Минфин предложил увеличить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь, но в результате правительству и угольным компаниям не удалось договориться. С 1 марта 2024 г. кабмин вернул курсовую пошлину, она будет действовать до 28 февраля 2025 г. В апреле замминистра энергетики Сергей Мочальников в интервью «Ведомостям» заявил, что правительство в ближайшее время не планирует повышать НДПИ на уголь. Он отметил, что после 2022 г. спред между ценами на внутреннем рынке и на экспортных рынках сильно сократился.