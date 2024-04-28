Правительство России отменило экспортные пошлины на уголь на 4 месяца

Правительство России отменило экспортные пошлины на уголь на 4 месяцаРешение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли
Правительство России отменило пошлины на вывоз энергетического угля и антрацита на период с 1 мая по 31 августа 2024 г. Об этом сообщается в Telegram-канале кабмина.
Решение направлено на поддержку предприятий угольной отрасли.
В сообщении уточняется, что гибкие экспортные пошлины на вывоз каменного угля с привязкой к курсу рубля действовали с 1 марта. Размер пошлины – от 4 до 7% в зависимости от курса национальной валюты. При курсе менее 80 руб. за доллар пошлина нулевая.
25 апреля «Коммерсантъ» сообщил, что в правительстве обсуждают отмену экспортных пошлин на уголь с 1 мая.
В октябре 2023 г. правительство ввело курсовую пошлину на ряд товаров, в том числе уголь. Экспортная пошлина составляла 4-7% в зависимости от курса рубля. При курсе от 80 руб. за доллар она обнулялась. С 1 января 2024 г. власти отменили пошлину на уголь для поддержки экономики.
В качестве альтернативы Минфин предложил увеличить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь, но в результате правительству и угольным компаниям не удалось договориться. С 1 марта 2024 г. кабмин вернул курсовую пошлину, она будет действовать до 28 февраля 2025 г. В апреле замминистра энергетики Сергей Мочальников в интервью «Ведомостям» заявил, что правительство в ближайшее время не планирует повышать НДПИ на уголь. Он отметил, что после 2022 г. спред между ценами на внутреннем рынке и на экспортных рынках сильно сократился.
Доля убыточных компаний в угольной отрасли России за январь – февраль 2024 г. составила 45,9%. Это почти вдвое больше, чем за тот же период 2022 г. и на 7,3 п. п. – 2023 г., следует из материалов Росстата, которые проанализировали «Ведомости».
Таким образом, доля прибыльных предприятий в отрасли сократилась за год с 61,4 до 54,1%. В январе – феврале 2022 г. доля угольных компаний, приносящих своим владельцам прибыль, составляла 75,4%, генерирующих убытки – 24,6%.