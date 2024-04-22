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Сергей Мочальников: «В России лучший энергобаланс в мире»

Заместитель министра энергетики о потенциале отрасли и планах по шахтам Донбасса
Василий Милькин
Дарья Савенкова
Заместитель министра энергетики Сергей Мочальников/ Алексей Орлов / Ведомости

Угольная отрасль России с 2022 г. сталкивается со множеством трудностей. Запрет на поставки в Евросоюз (ЕС) вынудил компании искать новых покупателей в Азии и торговать с дисконтом, а падение цен в прошлом году после пиковых значений 2021–2022 г. привело к резкому снижению прибыли предприятий отрасли. При этом проблемы с перевозкой угля по железной дороге не позволяют компаниям наращивать добычу и экспорт, потенциал которого оценивается в 360 млн т при фактическом вывозе из страны чуть более 210 млн т в год. Заместитель министра энергетики Сергей Мочальников рассказал в интервью «Ведомостям» о насущных проблемах отрасли, энергостратегии до 2050 г. и инвестициях в угольные активы Донбасса.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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