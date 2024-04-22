Сергей Мочальников: «В России лучший энергобаланс в мире»

Угольная отрасль России с 2022 г. сталкивается со множеством трудностей. Запрет на поставки в Евросоюз (ЕС) вынудил компании искать новых покупателей в Азии и торговать с дисконтом, а падение цен в прошлом году после пиковых значений 2021–2022 г. привело к резкому снижению прибыли предприятий отрасли. При этом проблемы с перевозкой угля по железной дороге не позволяют компаниям наращивать добычу и экспорт, потенциал которого оценивается в 360 млн т при фактическом вывозе из страны чуть более 210 млн т в год. Заместитель министра энергетики Сергей Мочальников рассказал в интервью «Ведомостям» о насущных проблемах отрасли, энергостратегии до 2050 г. и инвестициях в угольные активы Донбасса.