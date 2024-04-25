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«Коммерсантъ»: правительство может отменить экспортную пошлину на уголь с мая

Ведомости

В правительстве обсуждают отмену экспортных пошлин на уголь с 1 мая. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на три источника, знакомых с ситуацией. 

Один из собеседников допустил, что отмена будет временной. В Минфине переадресовали вопросы в Минэкономразвития. Там на запрос газеты не ответили. В Минэнерго от комментариев также отказались.

Генеральный директор «Русского угля» Владимир Коротин заявил «Коммерсанту», что сейчас поставки на экспорт идут ниже себестоимости как на восточном, так и на западном направлениях. По его мнению, отмена пошлины поможет выйти «в слабо положительный результат». В то же время он усомнился, что достичь прибыльности получится без существенных изменений условий работы.

В октябре 2023 г. правительство ввело курсовую пошлину на ряд товаров, в том числе уголь. Экспортная пошлина составляла 4-7% в зависимости от курса рубля. При курсе от 80 руб. за доллар она обнулялась. С 1 января 2024 г. власти отменили пошлину на уголь для поддержки экономики.

В качестве альтернативы Минфин предложил увеличить налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на уголь, но в результате правительству и угольным компаниям не удалось договориться, отмечает «Коммерсантъ». С 1 марта 2024 г. кабмин вернул курсовую пошлину, она будет действовать до 28 февраля 2025 г. В апреле замминистра энергетики Сергей Мочальников в интервью «Ведомостям» заявил, что правительство в ближайшее время не планирует повышать НДПИ на уголь.

Он отметил, что после 2022 г. спред между ценами на внутреннем рынке и на экспортных рынках сильно сократился. В частности, практически сравнялись индексы CFR (стоимость и фрахт) Южный Китай и FOB (с погрузкой на судно) Восточный – они находятся в диапазоне $92–108/т. На Балтийском море и на хабе ARA первый индекс находится на уровне $70/т, второй – $104/т. На юге цена на уголь составляет $77/т, уточнил Мочальников. В то же время он утверждал, что паниковать пока преждевременно, поскольку российские экспортеры «остаются в околонулевой зоне» благодаря сохранению объемов добычи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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