«Коммерсантъ»: правительство может отменить экспортную пошлину на уголь с мая

Он отметил, что после 2022 г. спред между ценами на внутреннем рынке и на экспортных рынках сильно сократился. В частности, практически сравнялись индексы CFR (стоимость и фрахт) Южный Китай и FOB (с погрузкой на судно) Восточный – они находятся в диапазоне $92–108/т. На Балтийском море и на хабе ARA первый индекс находится на уровне $70/т, второй – $104/т. На юге цена на уголь составляет $77/т, уточнил Мочальников. В то же время он утверждал, что паниковать пока преждевременно, поскольку российские экспортеры «остаются в околонулевой зоне» благодаря сохранению объемов добычи.