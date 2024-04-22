Прибыльность угольных компаний России снизилась в полтора раза с 2022 года

«Пока без паники. Мы остаемся в околонулевой зоне, так как сохраняем объем добычи. В угольной промышленности очень высокий уровень постоянных затрат: поддержание жизнеобеспечения шахты стоит одинаково при объеме добычи в 5 млн т в год и 1 млн т. При этом выручка во втором случае будет в пять раз меньше. Поэтому мы видим задачу сохранения как добычи, так и экспорта», – пояснил он.