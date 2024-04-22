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Прибыльность угольных компаний России снизилась в полтора раза с 2022 года

Ведомости

Прибыль угольных компаний в России в 2023 г. снизилась на 54% к уровню 2022 г. до 357 млрд руб. из-за снижения экспортных цен, маржинальность компаний около нуля, заявил замминистра энергетики Сергей Мочальников в интервью «Ведомостям». 

«Пока без паники. Мы остаемся в околонулевой зоне, так как сохраняем объем добычи. В угольной промышленности очень высокий уровень постоянных затрат: поддержание жизнеобеспечения шахты стоит одинаково при объеме добычи в 5 млн т в год и 1 млн т. При этом выручка во втором случае будет в пять раз меньше. Поэтому мы видим задачу сохранения как добычи, так и экспорта», – пояснил он. 

Мочальников уточнил, что в 2021-2022 г. наблюдались ценовые пики по углю, поэтому не надо ориентироваться на показатели этих лет. Также с 2022 г. выросла себестоимость добычи угля на 50% из-за увеличения стоимости оборудования и логистических расходов. «Все это суммарно привело к такой ситуации. Но я надеюсь, драмы у нас не будет и мы 2024 г. сможем успешно пройти», – добавил он.

В 2024 г. Минэнерго ожидает, что добыча угля составит 440 млн т, экспорт – 220 млн т (в 2023 г. – 438,7 млн т и 212,5 млн т соответственно). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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