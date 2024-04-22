Прибыльность угольных компаний России снизилась в полтора раза с 2022 года
Прибыль угольных компаний в России в 2023 г. снизилась на 54% к уровню 2022 г. до 357 млрд руб. из-за снижения экспортных цен, маржинальность компаний около нуля, заявил замминистра энергетики Сергей Мочальников в интервью «Ведомостям».
«Пока без паники. Мы остаемся в околонулевой зоне, так как сохраняем объем добычи. В угольной промышленности очень высокий уровень постоянных затрат: поддержание жизнеобеспечения шахты стоит одинаково при объеме добычи в 5 млн т в год и 1 млн т. При этом выручка во втором случае будет в пять раз меньше. Поэтому мы видим задачу сохранения как добычи, так и экспорта», – пояснил он.
Мочальников уточнил, что в 2021-2022 г. наблюдались ценовые пики по углю, поэтому не надо ориентироваться на показатели этих лет. Также с 2022 г. выросла себестоимость добычи угля на 50% из-за увеличения стоимости оборудования и логистических расходов. «Все это суммарно привело к такой ситуации. Но я надеюсь, драмы у нас не будет и мы 2024 г. сможем успешно пройти», – добавил он.
В 2024 г. Минэнерго ожидает, что добыча угля составит 440 млн т, экспорт – 220 млн т (в 2023 г. – 438,7 млн т и 212,5 млн т соответственно).