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Экспорт коксующегося угля из России упал до минимума за два года

Это связано с низкой рентабельностью поставок, в том числе из-за курсовой экспортной пошлины
Василий Милькин
Георгий Бичашвили
Металлургический уголь оказалось не слишком выгодно экспортировать/ Андрей Гордеев / Ведомости

Поставки из России коксующегося (металлургического) угля в июне 2024 г. достигли минимума с мая 2022 г. Это следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились «Ведомости». По данным ЦЦИ, объем экспорта в прошлом месяце составил 3,7 млн т, что на 18% меньше, чем в июне прошлого года. За первые шесть месяцев 2024 г. поставки в годовом выражении снизились на 7% до 25 млн т.

Поставки металлургического угля на российский внутренний рынок в июне также упали год к году на 23% до 3,4 млн т.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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