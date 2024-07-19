Экспорт коксующегося угля из России упал до минимума за два года

Поставки из России коксующегося (металлургического) угля в июне 2024 г. достигли минимума с мая 2022 г. Это следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились «Ведомости». По данным ЦЦИ, объем экспорта в прошлом месяце составил 3,7 млн т, что на 18% меньше, чем в июне прошлого года. За первые шесть месяцев 2024 г. поставки в годовом выражении снизились на 7% до 25 млн т.