Экспорт коксующегося угля из России упал до минимума за два года

Экспорт коксующегося угля из России упал до минимума за два годаЭто связано с низкой рентабельностью поставок, в том числе из-за курсовой экспортной пошлины
Поставки из России коксующегося (металлургического) угля в июне 2024 г. достигли минимума с мая 2022 г. Это следует из обзора Центра ценовых индексов (ЦЦИ), с которым ознакомились «Ведомости». По данным ЦЦИ, объем экспорта в прошлом месяце составил 3,7 млн т, что на 18% меньше, чем в июне прошлого года. За первые шесть месяцев 2024 г. поставки в годовом выражении снизились на 7% до 25 млн т.
Поставки металлургического угля на российский внутренний рынок в июне также упали год к году на 23% до 3,4 млн т.
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