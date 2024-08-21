Moody’s: в ЕС работают 46 000 компаний с российским участием
Порядка 46 000 компаний с российским участием работают в странах ЕС по состоянию на июль 2024 г., следует из данных рейтингового агентства Moody’s.
Агентство проводило отчет среди компаний, в которых более 40% имущественных прав прямо или косвенно принадлежит российским юридическим и физическим лицам. Среди них, в частности, физлица с двойным гражданством.
Согласно статистике, большинство таких компаний зарегистрированы в Чехии (12 480), Болгарии (9581), Германии (4296), Латвии (3338), Италии (2539).
19 июля ЕС расширил санкционные правила, уточнив критерии определения владения компанией и контроля над ней. Согласно прошлым правилам, компания могла попасть под санкции, если лицо из черного списка ЕС контролирует в компании более 50% капитала. Сейчас же ему достаточно владеть и долей в 50%.
В конце июня ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России. Под ограничение попал российский аналог SWIFT – Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Организациям Евросоюза, работающим за пределами РФ, запрещается подключаться к СПФС или ее аналогам. Также операторам ЕС запрещено совершать транзакции с рядом организаций, которые используют эту систему и внесены в специальный черный список ЕС.
При этом в санкционном регламенте был прописан ряд исключений. Например, ограничения не распространяются на работающие в России «дочки» кредитных организаций Евросоюза, СФПС могут использовать европейские банки для проведения платежей за поставку российского газа, нефти и др.