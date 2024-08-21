Moody’s: в ЕС работают 46 000 компаний с российским участием

В конце июня ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России. Под ограничение попал российский аналог SWIFT – Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Организациям Евросоюза, работающим за пределами РФ, запрещается подключаться к СПФС или ее аналогам. Также операторам ЕС запрещено совершать транзакции с рядом организаций, которые используют эту систему и внесены в специальный черный список ЕС.