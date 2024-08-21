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Moody’s: в ЕС работают 46 000 компаний с российским участием

Ведомости

Порядка 46 000 компаний с российским участием работают в странах ЕС по состоянию на июль 2024 г., следует из данных рейтингового агентства Moody’s.

Агентство проводило отчет среди компаний, в которых более 40% имущественных прав прямо или косвенно принадлежит российским юридическим и физическим лицам. Среди них, в частности, физлица с двойным гражданством.

Согласно статистике, большинство таких компаний зарегистрированы в Чехии (12 480), Болгарии (9581), Германии (4296), Латвии (3338), Италии (2539).

19 июля ЕС расширил санкционные правила, уточнив критерии определения владения компанией и контроля над ней. Согласно прошлым правилам, компания могла попасть под санкции, если лицо из черного списка ЕС контролирует в компании более 50% капитала. Сейчас же ему достаточно владеть и долей в 50%.

В конце июня ЕС утвердил 14-й пакет санкций против России. Под ограничение попал российский аналог SWIFT – Система передачи финансовых сообщений (СПФС). Организациям Евросоюза, работающим за пределами РФ, запрещается подключаться к СПФС или ее аналогам. Также операторам ЕС запрещено совершать транзакции с рядом организаций, которые используют эту систему и внесены в специальный черный список ЕС.

При этом в санкционном регламенте был прописан ряд исключений. Например, ограничения не распространяются на работающие в России «дочки» кредитных организаций Евросоюза, СФПС могут использовать европейские банки для проведения платежей за поставку российского газа, нефти и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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