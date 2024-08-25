Бизнес призвал отменить минимальную сумму туристического налога
Закон, который позволит с 2025 г. российским регионам вводить туристический налог, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле. О таких планах сообщили в августе власти Таганрога и Ростова. Платить налог будут обязаны организации и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания.
РСТ предлагает оставить только верхнюю границу налога в виде процента, поскольку «нижняя установленная граница зачастую может превышать верхнюю и нагружает бизнес», пояснили изданию в союзе. Там отметили, что новые нормы содержат противоречие: границы турналога не затрагивают гостиницы категории «от нуля до трех звезд» и значительную часть четырехзвездочных отелей.
«Не больше 1%, но не меньше 100 руб. – это интересная коллизия. Чтобы 100 руб. было 1%, стоимость [проживания в гостинице] должна быть не меньше 10 000 руб. [за ночь]. Мы немного знаем таких гостиниц», – приводит РБК слова президента РСТ Ильи Уманского.
За период с января по август 2024 г., по данным союза, средняя стоимость ночи в гостиничном номере по всем регионам РФ составила около 8300 руб. Таким образом, минимальный турналог 100 руб. составляет 1,2% от средней стоимости номера за ночь. В РСТ пришли к выводу, что «чем дешевле гостиница, тем непропорциональнее налог».
В письме ФНС предприниматели отметили также проблему роста фискальной нагрузки на гостиничную отрасль. РСТ указывает, что фоне высокой ключевой ставки происходит снижение «до минимума» роста инвестиций в проекты, которые реализуются вне льготной программы.