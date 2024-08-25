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Бизнес призвал отменить минимальную сумму туристического налога

Ведомости

Российский союз туриндустрии (РСТ) направил в Минэкономразвития и Федеральную налоговую службу (ФНС) предложение по отмене нижнего порога туристического налога в 100 руб. в сутки. Об этом со ссылкой на содержание обращений пишет РБК.

Закон, который позволит с 2025 г. российским регионам вводить туристический налог, был подписан президентом РФ Владимиром Путиным в июле. О таких планах сообщили в августе власти Таганрога и Ростова. Платить налог будут обязаны организации и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания.

РСТ предлагает оставить только верхнюю границу налога в виде процента, поскольку «нижняя установленная граница зачастую может превышать верхнюю и нагружает бизнес», пояснили изданию в союзе. Там отметили, что новые нормы содержат противоречие: границы турналога не затрагивают гостиницы категории «от нуля до трех звезд» и значительную часть четырехзвездочных отелей. 

«Не больше 1%, но не меньше 100 руб. – это интересная коллизия. Чтобы 100 руб. было 1%, стоимость [проживания в гостинице] должна быть не меньше 10 000 руб. [за ночь]. Мы немного знаем таких гостиниц», – приводит РБК слова президента РСТ Ильи Уманского. 

За период с января по август 2024 г., по данным союза, средняя стоимость ночи в гостиничном номере по всем регионам РФ составила около 8300 руб. Таким образом, минимальный турналог 100 руб. составляет 1,2% от средней стоимости номера за ночь. В РСТ пришли к выводу, что «чем дешевле гостиница, тем непропорциональнее налог». 

В письме ФНС предприниматели отметили также проблему роста фискальной нагрузки на гостиничную отрасль. РСТ указывает, что фоне высокой ключевой ставки происходит снижение «до минимума» роста инвестиций в проекты, которые реализуются вне льготной программы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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