Бизнес призвал отменить минимальную сумму туристического налога

За период с января по август 2024 г., по данным союза, средняя стоимость ночи в гостиничном номере по всем регионам РФ составила около 8300 руб. Таким образом, минимальный турналог 100 руб. составляет 1,2% от средней стоимости номера за ночь. В РСТ пришли к выводу, что «чем дешевле гостиница, тем непропорциональнее налог».