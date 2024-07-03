Кабмин предложил облагать турналогом стоимость проживания в отелях

О планах властей заменить курортный сбор туристическим налогом «Ведомости» писали 12 апреля. Эксперимент по взиманию курортного сбора стартовал в 2018 г. Средства собираются с туристов, направляются в региональный бюджет и затем перераспределяются между муниципалитетами. Изначально сбор действовал в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае и должен был завершиться 1 января 2023 г. Позже Крым отказался от участия в эксперименте, а сам он был продлен еще на два года и расширен: в него вошли также Санкт-Петербург (фактически курортный сбор взимается с 1 апреля 2024 г.) и федеральная территория «Сириус». С мая 2018 г. по 31 декабря 2023 г. поступления от курортного сбора в региональные бюджеты четырех пилотных субъектов достигли свыше 4 млрд руб., сообщал «Ведомостям» представитель Минэка. По его словам, эти средства были потрачены на проектирование, строительство, реконструкцию и благоустройство более 100 объектов курортной инфраструктуры.