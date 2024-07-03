Кабмин предложил облагать турналогом стоимость проживания в отелях

Кабмин предложил облагать турналогом стоимость проживания в отеляхСтавка налога будет расти постепенно в течение четырех лет
Правительство предлагает облагать туристическим налогом стоимость услуги по проживанию в гостиницах и других средствах размещения. Такое положение содержат поправки, подготовленные кабмином ко второму чтению масштабной налоговой реформы. Согласно предложенному механизму, вводить налог смогут по своему желанию органы власти муниципалитетов. При этом ставка фиксируется в налоговом кодексе (НК), менять ее на местах можно будет лишь в сторону понижения – путем ввода специальных льгот. Об внесении таких поправок сообщил Минфин – их детали ведомство приводит в пресс-релизе.
Расти ставка будет постепенно. В 2025 г. она составит 1%, далее в течение четырех лет она будет увеличиваться на процент в год и к 2029 г. составит уже 5%, следует из поправок. Кроме того, муниципалитеты получат право дифференцировать ставку в зависимости от сезонности и категории средства размещения. Рассчитываться она будет как доля от стоимости проживания, начислять ее средство размещения будет сразу – в момент расчета со своим гостем. Кроме того, законом установлена минимальная сумма налога, которую необходимо уплатить независимо от стоимости проживания: она рассчитывается путем умножения количества суток проживания на 100 руб. Платить турналог необходимо будет каждый квартал.
Ранее свои предложения по параметрам турналога представил Минфин. Министерство предлагало облагать налогом не стоимость проживания в средствах размещения, а их номерной фонд. Базовая поквартальная ставка на один номер предлагалась в размере 6000 руб. При этом предусматривалось право на ее уменьшение региональными властями не более чем в 10 раз и увеличение не более чем в два раза. Кроме того, Минфин предлагал признать налогоплательщиками только компании и ИП, которые владеют гостиницами, и внести их в специальный перечень.
Налогоплательщиками, согласно документу, признаются организации и физические лица, которые оказывают услуги «по предоставлению мест для временного проживания в средствах размещения». Таким образом, под действие нормы могут попасть и граждане, которые сдают принадлежащее им жилье во временный найм для туристических целей. Налог не будут брать за проживание целого ряда льготных категорий граждан, среди которых участники Великой Отечественной войны и спецоперации, Герои СССР и России, и инвалиды различный групп и категорий.
Введение туристического налога – одна из мер, которая позволит регионам и муниципалитетам получить больше финансовой самостоятельности, говорил министр финансов Антон Силуанов, выступая на парламентских слушаниях по изменению налоговой системы. В результате донастройки налоговой системы субъекты получат дополнительные финансовые ресурсы на реализацию национальных проектов, сказал он тогда.
Из сбора в налог
О планах властей заменить курортный сбор туристическим налогом «Ведомости» писали 12 апреля. Эксперимент по взиманию курортного сбора стартовал в 2018 г. Средства собираются с туристов, направляются в региональный бюджет и затем перераспределяются между муниципалитетами. Изначально сбор действовал в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском крае и должен был завершиться 1 января 2023 г. Позже Крым отказался от участия в эксперименте, а сам он был продлен еще на два года и расширен: в него вошли также Санкт-Петербург (фактически курортный сбор взимается с 1 апреля 2024 г.) и федеральная территория «Сириус». С мая 2018 г. по 31 декабря 2023 г. поступления от курортного сбора в региональные бюджеты четырех пилотных субъектов достигли свыше 4 млрд руб., сообщал «Ведомостям» представитель Минэка. По его словам, эти средства были потрачены на проектирование, строительство, реконструкцию и благоустройство более 100 объектов курортной инфраструктуры.
Механизм взимания туристического налога является менее трудозатратным, чем администрирование курортного сбора, так как налог уплачивается непосредственно отелем по установленным Налоговым кодексом правилам, полагает замдиректора практики стратегического и операционного консалтинга Kept Юлия Черепович. Сейчас турист платит через отель как оператора курортного сбора, что влечет за собой существенный бумажный документооборот, особенно если турист освобожден от уплаты сбора, поясняет она.
При этом, по ее мнению, последовательность налоговых изменений для туристической отрасли выглядит необычно: в 2022 г. введена льгота в виде 0% НДС для профильных гостиничных услуг, с сентября 2024 г. нулевая ставка будет применяться и для ряда сопутствующих услуг, а с 2025 г. появляется новый дополнительный налог.