Что предложил бизнес ко второму чтению главного законопроекта о налогах

Новый виток обсуждения будет носить уже не концептуальный, а конкретный характер, так как теперь всем участникам дискуссии известны предлагаемые параметры грядущих изменений, отметил глава комитета Андрей Макаров. Он продемонстрировал приглашенным на комитет гостям папку с «несколькими сотнями тысяч» предложений по поправкам, которые уже поступили в Госдуму. «На самом деле, наверное, у всех возникло твердое ощущение, что на этом изменения налогового законодательства заканчиваются. И поэтому такая попытка вскочить на последнюю ступеньку уходящего поезда», – иронично заметил Макаров. На экспертном совете будут обсуждаться основные параметры налоговой системы, предупредил он участников дискуссии перед ее началом.