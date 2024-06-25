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Что предложил бизнес ко второму чтению главного законопроекта о налогах

Больше всего участников обсуждения волновала амнистия за дробление и федеральный инвествычет
Дарья Мосолкина
Софья Ермакова
Пресс-служба Госдумы

Спустя несколько дней после принятия в первом чтении масштабных изменений в Налоговый кодекс (НК) на площадке думского комитета по бюджету и налогам состоялось обсуждение поправок ко второму чтению, запланированному на 1 июля. В экспертном совете комитета приняли участие бизнес, депутаты и консультанты, на вопросы которых отвечали представители Минфина и ФНС, ответственные за разработку параметров налоговой реформы.

Новый виток обсуждения будет носить уже не концептуальный, а конкретный характер, так как теперь всем участникам дискуссии известны предлагаемые параметры грядущих изменений, отметил глава комитета Андрей Макаров. Он продемонстрировал приглашенным на комитет гостям папку с «несколькими сотнями тысяч» предложений по поправкам, которые уже поступили в Госдуму. «На самом деле, наверное, у всех возникло твердое ощущение, что на этом изменения налогового законодательства заканчиваются. И поэтому такая попытка вскочить на последнюю ступеньку уходящего поезда», – иронично заметил Макаров. На экспертном совете будут обсуждаться основные параметры налоговой системы, предупредил он участников дискуссии перед ее началом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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