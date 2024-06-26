Как системные налоговые изменения повлияют на ВВП и инфляцию

Изменение ставок НДФЛ и корпоративных налогов приведет к перераспределению спроса в экономике. Влияние системных поправок Налогового кодекса на ВВП и инфляцию будет зависеть прежде всего от бюджетной политики. К таким выводам пришли опрошенные «Ведомостями» эксперты. Если дополнительные средства, собранные в результате налоговых изменений, будут полностью направлены на рост расходов, то заметного замедления экономического роста не возникнет, считают аналитики. Оценки эффекта на инфляцию разошлись – часть экспертов считают, что это охладит потребительский спрос, другие – что на фоне перегретой экономики и увеличения расходов бюджета, наоборот, приведет к росту цен.