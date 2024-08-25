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Авиакомпания Etihad Airways отменила рейсы в Тель-Авив и Бейрут

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Базирующаяся в Абу-Даби авиакомпания Etihad Airways отменила рейсы в Тель-Авив и Бейрут из Абу-Даби на фоне обменов ударами между ливанским движением «Хезболла» и израильской армией. Об этом говорится в заявлении перевозчика.

«Авиакомпания Etihad Airways отменила рейсы в Тель-Авив и Бейрут в воскресенье, 25 августа, в связи с закрытием аэропорта Тель-Авива и продолжающимися региональными событиями», – приводит издание Khaleej Times сообщение компании.

В частности, отменены рейсы EY593 из Абу-Даби в Тель-Авив, EY594 из Тель-Авива в Абу-Даби, а также рейсы EY535 и EY538, которые следуют из ОАЭ в столицу Ливана и обратно.

По данным Khaleej Times, авиакомпания FlyDubai также перенаправила свой рейс Дубай - Тель-Авив в аэропорт Рамон на юге Израиля из-за временного закрытия аэропорта Бен-Гурион. Обратный рейс был отменен. В компании сообщили, что продолжат «внимательно следить за ситуацией», и пообещали соответствующим образом скорректировать расписание.

25 августа управление гражданской авиации Израиля объявило о возобновлении полетов в аэропорт Тель-Авива Бен-Гурион и обратно после кратковременной приостановки. В городе на фоне ракетного обстрела Израиля шиитским движением «Хезболла» открыли 240 бомбоубежищ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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