Авиакомпания Etihad Airways отменила рейсы в Тель-Авив и Бейрут
Базирующаяся в Абу-Даби авиакомпания Etihad Airways отменила рейсы в Тель-Авив и Бейрут из Абу-Даби на фоне обменов ударами между ливанским движением «Хезболла» и израильской армией. Об этом говорится в заявлении перевозчика.
«Авиакомпания Etihad Airways отменила рейсы в Тель-Авив и Бейрут в воскресенье, 25 августа, в связи с закрытием аэропорта Тель-Авива и продолжающимися региональными событиями», – приводит издание Khaleej Times сообщение компании.
В частности, отменены рейсы EY593 из Абу-Даби в Тель-Авив, EY594 из Тель-Авива в Абу-Даби, а также рейсы EY535 и EY538, которые следуют из ОАЭ в столицу Ливана и обратно.
По данным Khaleej Times, авиакомпания FlyDubai также перенаправила свой рейс Дубай - Тель-Авив в аэропорт Рамон на юге Израиля из-за временного закрытия аэропорта Бен-Гурион. Обратный рейс был отменен. В компании сообщили, что продолжат «внимательно следить за ситуацией», и пообещали соответствующим образом скорректировать расписание.
25 августа управление гражданской авиации Израиля объявило о возобновлении полетов в аэропорт Тель-Авива Бен-Гурион и обратно после кратковременной приостановки. В городе на фоне ракетного обстрела Израиля шиитским движением «Хезболла» открыли 240 бомбоубежищ.