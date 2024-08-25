В Тель-Авиве открыли 240 бомбоубежищ на фоне обстрела «Хезболлы»

Отмечается, что в городе были закрыты пляжи. Развлекательные мероприятия до 300 человек будут проводиться только в местах, где есть защищенные пространства. Власти города работают в сотрудничестве с командованием внутренних дел, израильской полицией и другими спасательными службами, чтобы мгновенно отреагировать на все запросы.