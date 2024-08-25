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В Тель-Авиве открыли 240 бомбоубежищ на фоне обстрела «Хезболлы»

Ведомости

В Тель-Авиве на фоне ракетного обстреля Израиля шиитским движением «Хезболла» открыли 240 бомбоубежищ. Об этом сообщила мэрия города в Facebook (принадлежит Meta, ее деятельность признана в России экстремистской и запрещена).

«Сегодня утром мы открыли 240 общественных бомбоубежищ. В Тель-Авиве и Яффо бомбоубежища регулярно обслуживаются, они находятся в рабочем состоянии и в настоящее время», – сказано в сообщении.

Отмечается, что в городе были закрыты пляжи. Развлекательные мероприятия до 300 человек будут проводиться только в местах, где есть защищенные пространства. Власти города работают в сотрудничестве с командованием внутренних дел, израильской полицией и другими спасательными службами, чтобы мгновенно отреагировать на все запросы.

Ночью 25 августа Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) обвинила «Хезболлу» в подготовке к ракетным обстрелам израильской территории и объявила о нанесении превентивных ударов по объектам группировки в Ливане. «Хезболла» позднее сообщила о масштабных запусках ракет и беспилотников в сторону Израиля в качестве «первоначального ответа» на убийство командира своих вооруженных формирований Фуада Шукера.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил чрезвычайное положение в стране на ближайшие 48 часов. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил об уничтожении израильскими силами тысяч ракет «Хезболлы».

Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.

6 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла пообещал провести совместную атаку на Израиль из Ирана, Йемена и Ливана. Впоследствии СМИ сообщали, что ответная атака Ирана и подконтрольных ему группировок могла быть отложена на фоне переговоров Израиля и радикальной палестинской группировки «Хамас» о прекращении огня в секторе Газа и обмене заложниками.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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