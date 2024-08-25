Нетаньяху сообщил об уничтожении тысяч ракет «Хезболлы»
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) уничтожила тысячи ракет, запущенных шиитским движением «Хезболла». Об этом сообщил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на заседании кабинета безопасности.
По его словам, израильские силы обнаружили подготовку «Хезболлы» к обстрелам Израиля.
«С тех пор Армия обороны Израиля предпринимает решительные действия для предотвращения угроз. Были уничтожены тысячи ракет, которые были нацелены на север Израиля», – уточнил Нетаньяху.
Израильский премьер призвал граждан страны придерживаться указаний командования армейского тыла. Он добавил, что Израиль полон решимости защищаться, вернуть жителей севера в их дома и наносить ответные удары, необходимые для устранения угрозы.
Ночью 25 августа ЦАХАЛ обвинила «Хезболлу» в подготовке к ракетным обстрелам израильской территории и объявила о нанесении превентивных ударов по объектам группировки в Ливане. «Хезболла» позднее сообщила о масштабных запусках ракет и беспилотников в сторону Израиля в качестве «первоначального ответа» на убийство командира своих вооруженных формирований Фуада Шукера.
Министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил чрезвычайное положение в стране на ближайшие 48 часов.
Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.
6 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла пообещал провести совместную атаку на Израиль из Ирана, Йемена и Ливана. Впоследствии СМИ сообщали, что ответная атака Ирана и подконтрольных ему группировок могла быть отложена на фоне переговоров об урегулировании конфликта в секторе Газа. Очередные непрямые переговоры между «Хамасом» и Израилем прошли 15 августа в Дохе. Палестинские боевики не согласились с предложением о прекращении огня и обмене заложниками из-за условия Нетаньяху оставить Армию обороны Израиля в Филадельфийском коридоре. 24 августа стало известно, что делегация группировки прибудет в Каир, чтобы заслушать результаты переговоров по ситуации в анклаве.