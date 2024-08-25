В Израиле введен режим ЧС на двое суток после обмена ударами с «Хезболлой»Ограничения могут быть продлены правительством страны
Министр обороны Израиля Йоав Галлант объявил чрезвычайное положение в стране на ближайшие 48 часов, передает NDTV.
Так называемый режим «особой ситуации в тылу» позволяет командованию внутренних войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) вводить ограничения. В частности, военные могут «давать инструкции гражданам Израиля, включая ограничение собраний и закрытие мест, где это может быть уместно».
Как поясняет The Times of Israel, этот режим действует в течение 48 часов и может быть продлен кабинетом министров страны.
Ночью 25 августа ЦАХАЛ обвинил «Хезболлу» в подготовке к ракетным обстрелам израильской территории и объявил о нанесении превентивных ударов по объектам группировки в Ливане.
«Хезболла» в свою очередь позднее объявила о масштабных запусках ракет и беспилотников в сторону Израиля в качестве «первоначального ответа» на убийство командира своих вооруженных формирований Фуада Шукера. По информации портала Ynet, обстрел начался примерно через 45 минут после удара Изралия, за час было проведено более 320 пусков.
В ЦАХАЛ сообщили, что ограничения в рамках «особой ситуации» вводятся в районах северных и южных Голан, линии соприкосновения с Ливаном, Верхней Галилеи, Нижней Галилеи, Центральной Галилеи, долины Бейт-Шеан, Долин, Хайфского залива, Кармеля, Вади-Ара, Менаше, Шарона.
«Мы просим общественность следовать инструкциям командования тыла относительно сложившейся ситуации и ждать дополнительных указаний», – говорится в сообщении.
Очередное обострение ситуации на Ближнем Востоке началось в связи с гибелью в конце июля – начале августа командира вооруженных формирований «Хезболлы» Фуада Шукера, главы политбюро радикального палестинского движения «Хамас» Исмаила Хании и руководителя военного крыла «Хамаса» Мухаммеда Дейфа. Ответственность за их ликвидацию группировки возложили на Израиль.
6 августа лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла пообещал провести совместную атаку на Израиль из Ирана, Йемена и Ливана. Впоследствии СМИ сообщали, что ответная атака Ирана и подконтрольных ему группировок могла быть отложена на фоне переговоров об урегулировании конфликта в секторе Газа.