В Израиле введен режим ЧС на двое суток после обмена ударами с «Хезболлой»

«Хезболла» в свою очередь позднее объявила о масштабных запусках ракет и беспилотников в сторону Израиля в качестве «первоначального ответа» на убийство командира своих вооруженных формирований Фуада Шукера. По информации портала Ynet, обстрел начался примерно через 45 минут после удара Изралия, за час было проведено более 320 пусков.