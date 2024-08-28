Украинский «Энергоатом» решил вернуться к строительству Чигиринской АЭС
Украинская госкомпания «Энергоатом» решила вернуться к ранее замороженному проекту Чигиринской АЭС возле города Орбита в Черкасской области, сообщается в Telegram-канале украинской компании.
Строительство рассчитано на период до 2050 г. Согласно сообщению компании, Чигиринский горсовет решил передать «Энергоатому» в постоянное пользование 38,15 га на эти цели. Близлежащий город Орбита возводился еще в СССР специально для сотрудников планировавшейся Чингирской АЭС, однако сам проект станции был заморожен в связи с аварией на ЧАЭС в 1989 г. В «Энергоатоме» заявили о намерении развивать Орбиту.
«Энергоатом» планирует возродить Орбиту, сделав из него один из самых современных городов по типу Нетешина, Южноукраинска или Вараша», – сказал и. о. гендиректора компании Петр Котин.
3 июля сообщалось, что Армения и США обсуждают строительство новой атомной электростанции (АЭС), а еще в мае 2023 г. стало известно, что США изучают вариант строительства малых модульных ядерных реакторов как в Армении, так и в других странах Евразии. По словам координатора программ помощи американского правительства Европе и Евразии Марии Лонги, это необходимо, чтобы «привести к большей энергетической независимости стран и от России, и от КНР».