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Украинский «Энергоатом» решил вернуться к строительству Чигиринской АЭС

Ведомости

Украинская госкомпания «Энергоатом» решила вернуться к ранее замороженному проекту Чигиринской АЭС возле города Орбита в Черкасской области, сообщается в Telegram-канале украинской компании.

Строительство рассчитано на период до 2050 г. Согласно сообщению компании, Чигиринский горсовет решил передать «Энергоатому» в постоянное пользование 38,15 га на эти цели. Близлежащий город Орбита возводился еще в СССР специально для сотрудников планировавшейся Чингирской АЭС, однако сам проект станции был заморожен в связи с аварией на ЧАЭС в 1989 г. В «Энергоатоме» заявили о намерении развивать Орбиту.

«Энергоатом» планирует возродить Орбиту, сделав из него один из самых современных городов по типу Нетешина, Южноукраинска или Вараша», – сказал и. о. гендиректора компании Петр Котин.

3 июля сообщалось, что Армения и США обсуждают строительство новой атомной электростанции (АЭС), а еще в мае 2023 г. стало известно, что США изучают вариант строительства малых модульных ядерных реакторов как в Армении, так и в других странах Евразии. По словам координатора программ помощи американского правительства Европе и Евразии Марии Лонги, это необходимо, чтобы «привести к большей энергетической независимости стран и от России, и от КНР».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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