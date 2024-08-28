Украинский «Энергоатом» решил вернуться к строительству Чигиринской АЭС

3 июля сообщалось, что Армения и США обсуждают строительство новой атомной электростанции (АЭС), а еще в мае 2023 г. стало известно, что США изучают вариант строительства малых модульных ядерных реакторов как в Армении, так и в других странах Евразии. По словам координатора программ помощи американского правительства Европе и Евразии Марии Лонги, это необходимо, чтобы «привести к большей энергетической независимости стран и от России, и от КНР».