СМИ: представительство «Алросы» в Бельгии объявило о банкротстве

В январе этого года ЕС ввел санкции в отношении российской алмазодобывающей компании «Алроса», а также включил в санкционный список генерального директора компании Павла Маринычева. Министр финансов РФ и глава наблюдательного совета «Алросы» Антон Силуанов в декабре 2023 г. говорил, что российские алмазодобытчики на фоне введенных санкций перенаправят поставки продукции на другие рынки.