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СМИ: представительство «Алросы» в Бельгии объявило о банкротстве

Ведомости

Представительство российской алмазодобывающей компании «Алроса» в Бельгии – Alrosa Belgium – объявило о банкротстве и закрылось, сообщило издание L'Echo со ссылкой на представителей компании.

Решение о закрытии было принято в связи с расширением санкций Евросоюза, уточняется в материале.

В январе этого года ЕС ввел санкции в отношении российской алмазодобывающей компании «Алроса», а также включил в санкционный список генерального директора компании Павла Маринычева. Министр финансов РФ и глава наблюдательного совета «Алросы» Антон Силуанов в декабре 2023 г. говорил, что российские алмазодобытчики на фоне введенных санкций перенаправят поставки продукции на другие рынки.

12 августа «Алроса» опубликовала сокращенную консолидированную отчетность, согласно которой чистая прибыль по МСФО сократилась на 34% за первое полугодие 2024 г., составив 36,63 млрд руб. Запасы алмазов по данным на 30 июня оцениваются в 57,38 млрд руб. (–31,9% год к году), запасы бриллиантов – в 4,96 млрд руб. (–23,51% год к году).

По итогам прошлого года «Алроса» заработала 85,2 млрд руб. чистой прибыли, что на 15% меньше по сравнению с 2022 г. Выручка за прошлый год выросла на 9% до 322,6 млрд руб., себестоимость продаж – на 14% до 175,6 млрд руб.

В конце июня золотодобывающая компания «Полюс» продала «Магаданское геологоразведочное предприятие», владеющее лицензией на месторождение «Дегдекан», дочернему предприятию «Алросы» – «Алмазы Анабара». Продажа месторождения связана с оптимизацией геологоразведочных активов в рамках подготовки к разработке Сухого Лога, пояснял генеральный директор «Полюса» Алексей Востоков. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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