СМИ: представительство «Алросы» в Бельгии объявило о банкротстве
Решение о закрытии было принято в связи с расширением санкций Евросоюза, уточняется в материале.
В январе этого года ЕС ввел санкции в отношении российской алмазодобывающей компании «Алроса», а также включил в санкционный список генерального директора компании Павла Маринычева. Министр финансов РФ и глава наблюдательного совета «Алросы» Антон Силуанов в декабре 2023 г. говорил, что российские алмазодобытчики на фоне введенных санкций перенаправят поставки продукции на другие рынки.
12 августа «Алроса» опубликовала сокращенную консолидированную отчетность, согласно которой чистая прибыль по МСФО сократилась на 34% за первое полугодие 2024 г., составив 36,63 млрд руб. Запасы алмазов по данным на 30 июня оцениваются в 57,38 млрд руб. (–31,9% год к году), запасы бриллиантов – в 4,96 млрд руб. (–23,51% год к году).
По итогам прошлого года «Алроса» заработала 85,2 млрд руб. чистой прибыли, что на 15% меньше по сравнению с 2022 г. Выручка за прошлый год выросла на 9% до 322,6 млрд руб., себестоимость продаж – на 14% до 175,6 млрд руб.
В конце июня золотодобывающая компания «Полюс» продала «Магаданское геологоразведочное предприятие», владеющее лицензией на месторождение «Дегдекан», дочернему предприятию «Алросы» – «Алмазы Анабара». Продажа месторождения связана с оптимизацией геологоразведочных активов в рамках подготовки к разработке Сухого Лога, пояснял генеральный директор «Полюса» Алексей Востоков.