«Известия»: Минфин предложил выдавать цифровые лицензии на экспорт драгметаллов

Подавать документы для получения лицензии можно будет через личный кабинет Государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК). Минфин онлайн сможет проверить документы в открытых источниках других федеральных органов власти, а также контролировать «чистоту» партии на экспорт на основании информации в этой системе.