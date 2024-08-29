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«Известия»: Минфин предложил выдавать цифровые лицензии на экспорт драгметаллов

Ведомости

Минфин хочет перевести в цифровой вид выдачу лицензий на экспорт драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих их. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект приказа, разработанный ведомством.

Речь идет о поставках внутри ЕАЭС. В пресс-службе Минфина пояснили, что поправки призваны создать комфортные условия электронного взаимодействия между ведомством и бизнесом, а также повысить эффективность документооборота.

Подавать документы для получения лицензии можно будет через личный кабинет Государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК). Минфин онлайн сможет проверить документы в открытых источниках других федеральных органов власти, а также контролировать «чистоту» партии на экспорт на основании информации в этой системе.

Изменения также коснутся оформления заключений о возможности и экономической целесообразности промышленного извлечения драгметаллов из сырьевых товаров, уточняют «Известия». Приказ в случае принятия вступит в силу с 1 марта 2025 г.

Сейчас компания обязаны подавать документы в бумажном виде, чтобы получить лицензию на экспорт драгметаллов. Для этого им нужно подготовить обширный перечень документов, включая протокол испытаний, внешнеторговый контракт, подтверждение правомерности владения партией и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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