«Известия»: Минфин предложил выдавать цифровые лицензии на экспорт драгметаллов
Минфин хочет перевести в цифровой вид выдачу лицензий на экспорт драгоценных металлов и сырьевых товаров, содержащих их. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на проект приказа, разработанный ведомством.
Речь идет о поставках внутри ЕАЭС. В пресс-службе Минфина пояснили, что поправки призваны создать комфортные условия электронного взаимодействия между ведомством и бизнесом, а также повысить эффективность документооборота.
Подавать документы для получения лицензии можно будет через личный кабинет Государственной интегрированной информационной системы в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов, драгоценных камней и изделий из них (ГИИС ДМДК). Минфин онлайн сможет проверить документы в открытых источниках других федеральных органов власти, а также контролировать «чистоту» партии на экспорт на основании информации в этой системе.
Изменения также коснутся оформления заключений о возможности и экономической целесообразности промышленного извлечения драгметаллов из сырьевых товаров, уточняют «Известия». Приказ в случае принятия вступит в силу с 1 марта 2025 г.
Сейчас компания обязаны подавать документы в бумажном виде, чтобы получить лицензию на экспорт драгметаллов. Для этого им нужно подготовить обширный перечень документов, включая протокол испытаний, внешнеторговый контракт, подтверждение правомерности владения партией и др.