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Скорректированная прибыль «Аэрофлота» по МСФО за полгода составила 27 млрд рублей

Ведомости

Скорректированная чистая прибыль группы «Аэрофлот» за шесть месяцев текущего года составила 27 млрд руб., следует из отчета с финансовыми результатами по МСФО.

«Аэрофлот» вышел в зону прибыли – по итогам полугодия она составила 42,3 млрд руб. В отчете отмечается, что в ее составе отражены положительные курсовые переоценки и эффект страхового урегулирования. Помимо этого выручка «Аэрофлота» за указанный период выросла на 49,6% по сравнению с 2023 г., превысив 377 млрд руб. Выручка от регулярных пассажирских перевозок увеличилась на 50,8% до 349 млрд руб. Выручка от грузовых перевозок увеличилась на 30%, достигнув 14,2 млрд руб.

Финансовые расходы группы снизились на 72,8% до 36,1 млрд руб. Общий долг по состоянию на 30 июня снизился на 8,4% по сравнению с 31 декабря 2023 г. – до 684,9 млрд руб.

В первом полугодии 2024 г. «Аэрофлот» перевез 25,4 млн пассажиров, что на 21,4% больше аналогичного периода прошлого года. На внутренних линиях пассажиропоток увеличился на 15,5% до 19,4 млн пассажиров, на международных линиях – на 45,8% до 6 млн пассажиров.

Компания также приблизилась к допандемийным показателям 2019 г. по уровню перевозок. Занятость кресел достигла 88,3%. По прогнозам «Аэрофлота», в высокий летний сезон она превысит 90%. В документе подчеркивается, что вместе с этим сохраняются сложные условия работы группы, такие как ограничение международных полетов.

В августе «Ведомости» писали, что пассажиропоток российских авиакомпаний по итогам первых семи месяцев 2024 г. достиг 63 млн человек, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года. Группа «Аэрофлот» за семь месяцев перевезла 31,2 млн человек – на 20% больше, чем годом ранее.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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