Скорректированная прибыль «Аэрофлота» по МСФО за полгода составила 27 млрд рублей
Скорректированная чистая прибыль группы «Аэрофлот» за шесть месяцев текущего года составила 27 млрд руб., следует из отчета с финансовыми результатами по МСФО.
«Аэрофлот» вышел в зону прибыли – по итогам полугодия она составила 42,3 млрд руб. В отчете отмечается, что в ее составе отражены положительные курсовые переоценки и эффект страхового урегулирования. Помимо этого выручка «Аэрофлота» за указанный период выросла на 49,6% по сравнению с 2023 г., превысив 377 млрд руб. Выручка от регулярных пассажирских перевозок увеличилась на 50,8% до 349 млрд руб. Выручка от грузовых перевозок увеличилась на 30%, достигнув 14,2 млрд руб.
Финансовые расходы группы снизились на 72,8% до 36,1 млрд руб. Общий долг по состоянию на 30 июня снизился на 8,4% по сравнению с 31 декабря 2023 г. – до 684,9 млрд руб.
В первом полугодии 2024 г. «Аэрофлот» перевез 25,4 млн пассажиров, что на 21,4% больше аналогичного периода прошлого года. На внутренних линиях пассажиропоток увеличился на 15,5% до 19,4 млн пассажиров, на международных линиях – на 45,8% до 6 млн пассажиров.
Компания также приблизилась к допандемийным показателям 2019 г. по уровню перевозок. Занятость кресел достигла 88,3%. По прогнозам «Аэрофлота», в высокий летний сезон она превысит 90%. В документе подчеркивается, что вместе с этим сохраняются сложные условия работы группы, такие как ограничение международных полетов.
В августе «Ведомости» писали, что пассажиропоток российских авиакомпаний по итогам первых семи месяцев 2024 г. достиг 63 млн человек, что на 7% больше аналогичного периода прошлого года. Группа «Аэрофлот» за семь месяцев перевезла 31,2 млн человек – на 20% больше, чем годом ранее.