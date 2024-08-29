Скорректированная прибыль «Аэрофлота» по МСФО за полгода составила 27 млрд рублей

«Аэрофлот» вышел в зону прибыли – по итогам полугодия она составила 42,3 млрд руб. В отчете отмечается, что в ее составе отражены положительные курсовые переоценки и эффект страхового урегулирования. Помимо этого выручка «Аэрофлота» за указанный период выросла на 49,6% по сравнению с 2023 г., превысив 377 млрд руб. Выручка от регулярных пассажирских перевозок увеличилась на 50,8% до 349 млрд руб. Выручка от грузовых перевозок увеличилась на 30%, достигнув 14,2 млрд руб.