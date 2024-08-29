Чистая прибыль «Газпрома» в первом полугодии выросла более чем втрое

В 2023 г. «Газпром» получил чистый убыток по МСФО в размере 629,1 млрд руб. против прибыли в 1,23 трлн руб. годом ранее. Выручка компании в прошлом году упала на 27% до 8,54 трлн руб. Как писали «Ведомости», «Газпром» получил убыток по МСФО впервые в XXI в. В предыдущий раз годовой убыток был зафиксирован в отчетности в 1999 г. в размере 95,2 млрд руб.