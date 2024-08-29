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Чистая прибыль «Газпрома» в первом полугодии выросла более чем втрое

Ведомости

Чистая прибыль «Газпрома» выросла в январе – июне 2024 г. в 3,5 раза по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года и достигла 1,04 трлн руб., сообщила компания 29 августа в отчетности по МСФО.

Выручка «Газпрома» в первом полугодии увеличилась на 24% до 5,09 трлн руб., операционные расходы также выросли на 24% до 3,99 трлн руб.

Показатель EBITDA за шесть месяцев составил 1,5 трлн руб., что на 19% выше уровня января – июня прошлого года.

Прибыль от продаж составила 1,02 трлн руб., что на 37% больше, чем в январе – июне прошлого года. Прибыль до налогообложения выросла в 3,5 раза до 1,1 трлн руб. Чистая прибыль, скорректированная на неденежные статьи (дивидендная база), составила 779 млрд руб., что на 26% выше показателя в январе – июне 2023 г.

Капитальные вложения компании в 2023 г. выросли на 11% до 2,4 трлн руб.

Рост финансовых показателей был обеспечен за счет эффективной работы нефтяного сегмента, увеличения объемов экспорта газа, включая запланированный рост поставок в Китай, а также мер по сдерживанию затрат, пояснил заместитель председателя правления «Газпрома» Фамил Садыгов (курирует в компании финансовый блок).

Капитальные вложения Газпрома в январе – июне составили 1,058 трлн руб., по сравнению с показателем аналогичного периода прошлого года показатель снизился на 11%. Капиталовложения были обеспечены операционным денежным потоком, который с учетом корректировки на изменение банковских депозитов составил 1,031 трлн руб., отметил Садыгов, слова которого приводит пресс-служба «Газпрома».

Скорректированный чистый долг «Газпрома» на 30 июня составил 4,7 трлн руб., снизившись с начала года на 284 млрд руб. Показатель «Чистый долг/EBITDA» в рублевом выражении составил 2,4.

В 2023 г. «Газпром» получил чистый убыток по МСФО в размере 629,1 млрд руб. против прибыли в 1,23 трлн руб. годом ранее. Выручка компании в прошлом году упала на 27% до 8,54 трлн руб. Как писали «Ведомости», «Газпром» получил убыток по МСФО впервые в XXI в. В предыдущий раз годовой убыток был зафиксирован в отчетности в 1999 г. в размере 95,2 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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