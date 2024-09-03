Во Владивостоке открылся ВЭФ-2024

В 2024 г. ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября. Форум был учрежден в 2015 г. указом президента для содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году в нем примут участие более 6000 человек из 76 стран и регионов. На пленарном заседании ВЭФ ожидается выступление президента РФ Владимира Путина.