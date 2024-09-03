Во Владивостоке открылся ВЭФ-2024

Во Владивостоке открылся ВЭФ-2024Форум пройдет с 3 по 6 сентября
Деловые мероприятия начались в 10:00 по местному времени (03:00 мск). На форуме уже прошли сессии, посвященные восстановлению популяции дрофы-красотки, возможностям малого и среднего бизнеса на рынке Китая, демографическому суверенитету России, а также цифровизации языков и медиа. В 14:00 (07:00 мск) началось обсуждение создания туристических троп на Дальнем Востоке.
Кроме того, 3 сентября на полях ВЭФ пройдет сессия «Международная молодежная политика в АТР», в которой примет участие спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям, актер Стивен Сигал. Также ожидаются сессии, посвященные развитию индустрии компьютерных игр на Дальнем Востоке, программе «Дальневосточный гектар», расширению БРИКС и др.
В 2024 г. ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября. Форум был учрежден в 2015 г. указом президента для содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году в нем примут участие более 6000 человек из 76 стран и регионов. На пленарном заседании ВЭФ ожидается выступление президента РФ Владимира Путина.