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Во Владивостоке открылся ВЭФ-2024

Форум пройдет с 3 по 6 сентября
Ведомости

Первый день Восточного экономического форума (ВЭФ) стартовал во Владивостоке на площадке Дальневосточного федерального университета. Ожидается насыщенная программа, сообщили в Росконгрессе.

Деловые мероприятия начались в 10:00 по местному времени (03:00 мск). На форуме уже прошли сессии, посвященные восстановлению популяции дрофы-красотки, возможностям малого и среднего бизнеса на рынке Китая, демографическому суверенитету России, а также цифровизации языков и медиа. В 14:00 (07:00 мск) началось обсуждение создания туристических троп на Дальнем Востоке.

Кроме того, 3 сентября на полях ВЭФ пройдет сессия «Международная молодежная политика в АТР», в которой примет участие спецпредставитель МИД РФ по гуманитарным связям, актер Стивен Сигал. Также ожидаются сессии, посвященные развитию индустрии компьютерных игр на Дальнем Востоке, программе «Дальневосточный гектар», расширению БРИКС и др.

В 2024 г. ВЭФ проходит с 3 по 6 сентября. Форум был учрежден в 2015 г. указом президента для содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году в нем примут участие более 6000 человек из 76 стран и регионов. На пленарном заседании ВЭФ ожидается выступление президента РФ Владимира Путина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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