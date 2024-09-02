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Премьер Малайзии посетит ВЭФ

Ведомости

Восточный экономический форум (ВЭФ) посетит делегация из Малайзии, которую возглавит премьер-министр страны Анвар Ибрагим. Об этом говорится на сайте Росконгресса.

Ибрагим планирует встретиться на форуме с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить с ним экономическое сотрудничество.

29 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин примет участие в ВЭФе и выступит на пленарном заседании. В этом году форум пройдет с 3 по 6 сентября. Он был учрежден в 2015 г. указом президента для содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2023 г. ВЭФ посетили более 7000 участников и представителей СМИ из 62 стран и территорий, включая Россию.

В июне 2024 г. Ибрагим сообщил, что Малайзия скоро начнет официальный процесс вступления в БРИКС. Пока что власти ждут ответа от правительства ЮАР. Премьер-министр отметил, что «плодотворно работает» с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силва «над политикой расширения».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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