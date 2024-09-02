Премьер Малайзии посетит ВЭФ
Восточный экономический форум (ВЭФ) посетит делегация из Малайзии, которую возглавит премьер-министр страны Анвар Ибрагим. Об этом говорится на сайте Росконгресса.
Ибрагим планирует встретиться на форуме с президентом России Владимиром Путиным, чтобы обсудить с ним экономическое сотрудничество.
29 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин примет участие в ВЭФе и выступит на пленарном заседании. В этом году форум пройдет с 3 по 6 сентября. Он был учрежден в 2015 г. указом президента для содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2023 г. ВЭФ посетили более 7000 участников и представителей СМИ из 62 стран и территорий, включая Россию.
В июне 2024 г. Ибрагим сообщил, что Малайзия скоро начнет официальный процесс вступления в БРИКС. Пока что власти ждут ответа от правительства ЮАР. Премьер-министр отметил, что «плодотворно работает» с президентом Бразилии Луисом Инасиу Лулой да Силва «над политикой расширения».