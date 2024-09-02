Премьер Малайзии посетит ВЭФ

29 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин примет участие в ВЭФе и выступит на пленарном заседании. В этом году форум пройдет с 3 по 6 сентября. Он был учрежден в 2015 г. указом президента для содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В 2023 г. ВЭФ посетили более 7000 участников и представителей СМИ из 62 стран и территорий, включая Россию.