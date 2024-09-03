Проект газопровода из России в Китай через Монголию проходит госэкспертизу
Проект газопровода из России в Китай, который проходит через Монголию, проходит государственную экспертизу. Об этом сообщил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с монгольской стороной.
«Завершена разработка проектной документации газопровода "Союз Восток" протяженностью почти в 1000 км, который соединит Россию, Монголию и Китай», – сказал он, добавив, что в настоящее время проект оценивают с точки зрения его влияния на окружающую среду.
Путин подчеркнул, что в этом вопросе рассматривается возможность поставок топлива в том числе для потребителей в Монголии. По словам главы государства, «Газпром» готов оказывать необходимую поддержку в практических вопросах газификации страны.
Путин находится в Монголии с двухдневным визитом по приглашению президента страны Ухнагийна Хурэлсуха. 3 сентября прошли переговоры в узком и расширенном составах. После этого были подписаны российско-монгольские межправительственные документы. Стороны подписали четыре соглашения и один меморандум.