Цена нефти Brent опустилась ниже $75 за баррель впервые с начала года

Тогда же «Ведомости» писали, что в III квартале 2024 г. средняя стоимость барреля Urals будет находиться на уровне $83–85 при стабильном дисконте и курсе 88-91 руб./$. Такой прогноз привели аналитики «Альфа-инвестиций» в инвестиционной стратегии на июль - сентябрь. По прогнозу экспертов, в III квартале российские нефтяные компании покажут сильные результаты, а в целом за 2024 г. их прибыль может оказаться выше, чем в 2023 г.