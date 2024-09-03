Цена нефти Brent опустилась ниже $75 за баррель впервые с начала года
Стоимость ноябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE опустилась до минимума с начала года – на 3,8% до $74,57. Такие данные были зафиксированы по состоянию на 16:13 мск. По состоянию на 16:50 мск нефть торгуется по $75,02 за баррель.
В июле стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent опустилась до минимума с середины месяца. На минимуме она опускалась до $81,83 за баррель.
Тогда же «Ведомости» писали, что в III квартале 2024 г. средняя стоимость барреля Urals будет находиться на уровне $83–85 при стабильном дисконте и курсе 88-91 руб./$. Такой прогноз привели аналитики «Альфа-инвестиций» в инвестиционной стратегии на июль - сентябрь. По прогнозу экспертов, в III квартале российские нефтяные компании покажут сильные результаты, а в целом за 2024 г. их прибыль может оказаться выше, чем в 2023 г.