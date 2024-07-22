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Цена нефти Brent опустилась ниже $82 за баррель впервые с середины июня

Ведомости

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent опустилась до минимума с середины июня – на минимуме она опускалась до 81,83 $/барр. (-0,97% к предыдущему закрытию), следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.

Ниже этой отметки цена нефти в последний раз находилась 14 июня – тогда фьючерс стоил 81,55 $/барр. По состоянию на 17:24 мск его цена составляла 82,23 $/барр. (-0,48%).

При этом утром Brent умеренно дорожала на фоне новостей о отказе действующего президента США Джо Байдена баллотироваться на второй срок. В верхней точке цена нефти росла до 83,23 $/барр. (+0,73%).

В III квартале 2024 г. средняя стоимость барреля Urals будет находиться на уровне $83–85 при стабильном дисконте и курсе 88-91 руб./$, прогнозируют аналитики «Альфа-Инвестиций» в инвестиционной стратегии на июль-сентябрь. По итогам первого полугодия 2024 г. цена была на 20% выше, чем в 2023 г., напоминают они. По прогнозу экспертов, в III квартале российские нефтяные компании покажут сильные результаты, а в целом за 2024 г. их прибыль может оказаться выше, чем в 2023 г. Это обеспечит двузначную дивидендную доходность в следующие 12 месяцев по всему сектору и рекордные выплаты по акциям отдельных компаний, считают эксперты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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