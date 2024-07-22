Цена нефти Brent опустилась ниже $82 за баррель впервые с середины июня
Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent опустилась до минимума с середины июня – на минимуме она опускалась до 81,83 $/барр. (-0,97% к предыдущему закрытию), следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
Ниже этой отметки цена нефти в последний раз находилась 14 июня – тогда фьючерс стоил 81,55 $/барр. По состоянию на 17:24 мск его цена составляла 82,23 $/барр. (-0,48%).
При этом утром Brent умеренно дорожала на фоне новостей о отказе действующего президента США Джо Байдена баллотироваться на второй срок. В верхней точке цена нефти росла до 83,23 $/барр. (+0,73%).
В III квартале 2024 г. средняя стоимость барреля Urals будет находиться на уровне $83–85 при стабильном дисконте и курсе 88-91 руб./$, прогнозируют аналитики «Альфа-Инвестиций» в инвестиционной стратегии на июль-сентябрь. По итогам первого полугодия 2024 г. цена была на 20% выше, чем в 2023 г., напоминают они. По прогнозу экспертов, в III квартале российские нефтяные компании покажут сильные результаты, а в целом за 2024 г. их прибыль может оказаться выше, чем в 2023 г. Это обеспечит двузначную дивидендную доходность в следующие 12 месяцев по всему сектору и рекордные выплаты по акциям отдельных компаний, считают эксперты.