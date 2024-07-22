Цена нефти Brent опустилась ниже $82 за баррель впервые с середины июня

В III квартале 2024 г. средняя стоимость барреля Urals будет находиться на уровне $83–85 при стабильном дисконте и курсе 88-91 руб./$, прогнозируют аналитики «Альфа-Инвестиций» в инвестиционной стратегии на июль-сентябрь. По итогам первого полугодия 2024 г. цена была на 20% выше, чем в 2023 г., напоминают они. По прогнозу экспертов, в III квартале российские нефтяные компании покажут сильные результаты, а в целом за 2024 г. их прибыль может оказаться выше, чем в 2023 г. Это обеспечит двузначную дивидендную доходность в следующие 12 месяцев по всему сектору и рекордные выплаты по акциям отдельных компаний, считают эксперты.