«Яндекс Go»: к концу года дефицит таксистов в России составит 130 000 человек
«Дефицит растет среди прочего из-за ужесточений миграционной политики и регулирования в такси – водители переходят в другие сферы, где сопоставимые доходы, но меньше требований и расходов», – пояснил он.
На фоне этого цены на такси могут вырасти на десятки процентов, в частности, в пиковые часы осенью и зимой. Петраков добавил, что сейчас «Яндекс Go» обсуждает с регуляторами введение экспериментального правового режима, который позволит оцифровать и упростить часть требований. Кроме того, компания осуществляет разные модели перевозок и наращивает субсидии партнерам и водителям.
После вступления в силу в 2023 г. закона о такси, который запретил иностранным гражданам заниматься перевозками без патента и иных документов, ряд регионов запретили мигрантам работать в такси. Среди них – Краснодарский край, Камчатка, Крым, Новосибирская, Тульская, Калужская, Челябинская области и др. В начале сентября зампредседателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян рассказал «Ведомостям», что сейчас в России не хватает около 500 000 таксистов.