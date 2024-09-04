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«Яндекс Go»: к концу года дефицит таксистов в России составит 130 000 человек

Ведомости

К концу 2024 г. в России будет не хватать 130 000 таксистов. Об этом заявил директор по работе с госорганами «Яндекс Go» Антон Петраков в ходе Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Дефицит растет среди прочего из-за ужесточений миграционной политики и регулирования в такси – водители переходят в другие сферы, где сопоставимые доходы, но меньше требований и расходов», – пояснил он.

На фоне этого цены на такси могут вырасти на десятки процентов, в частности, в пиковые часы осенью и зимой. Петраков добавил, что сейчас «Яндекс Go» обсуждает с регуляторами введение экспериментального правового режима, который позволит оцифровать и упростить часть требований. Кроме того, компания осуществляет разные модели перевозок и наращивает субсидии партнерам и водителям.

После вступления в силу в 2023 г. закона о такси, который запретил иностранным гражданам заниматься перевозками без патента и иных документов, ряд регионов запретили мигрантам работать в такси. Среди них – Краснодарский край, Камчатка, Крым, Новосибирская, Тульская, Калужская, Челябинская области и др. В начале сентября зампредседателя «Деловой России» Антон Данилов-Данильян рассказал «Ведомостям», что сейчас в России не хватает около 500 000 таксистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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