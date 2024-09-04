«Яндекс Go»: к концу года дефицит таксистов в России составит 130 000 человек

На фоне этого цены на такси могут вырасти на десятки процентов, в частности, в пиковые часы осенью и зимой. Петраков добавил, что сейчас «Яндекс Go» обсуждает с регуляторами введение экспериментального правового режима, который позволит оцифровать и упростить часть требований. Кроме того, компания осуществляет разные модели перевозок и наращивает субсидии партнерам и водителям.