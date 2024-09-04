Выплаты нефтекомпаниям по демпферу достигли в августе 163 млрд рублей

В августе Минфин предложил отменить одновременное обнуление выплат по топливному демпферу для бензина и дизтоплива. Как следует из текста законопроекта ведомства, демпфер для АИ-92 будет обнуляться в случае превышения предельного уровня цен более чем на 10%, а для дизеля – на 20%. Таким образом, законопроект позволит не лишать компании топливного демпфера при превышении предельного уровня цен только по одному продукту – бензину или дизелю.