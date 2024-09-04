Выплаты нефтекомпаниям по демпферу достигли в августе 163 млрд рублей
В августе нефтяные компании получили из российского бюджета выплаты по топливному демпферу в размере 163,3 млрд руб., следует из статистики Минфина РФ.
В июле сумма выплат по топливному демпферу достигла 142,5 млрд руб. Это на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Основная цель демпфирующего механизма – сдерживание роста цен на моторное топливо внутри России. Он предусматривает, что при более высоких экспортных ценах на нефтепродукты по сравнению с условными внутренними (каждый год устанавливается определенный уровень) НПЗ получают выплаты из бюджета. Это позволяет компаниям компенсировать недополученную выгоду и продолжать поставлять топливо на внутренний рынок. В обратной ситуации уже сами нефтяные компании должны делать отчисления в бюджет.
В августе Минфин предложил отменить одновременное обнуление выплат по топливному демпферу для бензина и дизтоплива. Как следует из текста законопроекта ведомства, демпфер для АИ-92 будет обнуляться в случае превышения предельного уровня цен более чем на 10%, а для дизеля – на 20%. Таким образом, законопроект позволит не лишать компании топливного демпфера при превышении предельного уровня цен только по одному продукту – бензину или дизелю.