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Минфин предлагает отменить одновременное обнуление выплат по топливному демпферу

Ведомости

Минфин предлагает отменить одновременное обнуление выплат по топливному демпферу для бензина и дизтоплива, следует из текста законопроекта ведомства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Демпфер для АИ-92 будет обнуляться в случае превышения предельного уровня цен более чем на 10%, а для дизеля – на 20%. Таким образом, законопроект позволит не лишать компании топливного демпфера при превышении предельного уровня цен только по одному продукту – бензину или дизелю.

Согласно законопроекту, Минфин также предложил применять до 1 января 2033 г. инвестиционную надбавку к «обратному» акцизу на нефть.

5 августа Минфин сообщил, что в июле нефтяные компании получили из российского бюджета выплаты по топливному демпферу в размере 142,5 млрд руб. Это на 29% больше, чем в июле 2023 г.

Основная цель демпфирующего механизма – сдерживание роста цен на моторное топливо внутри России. Он предусматривает, что при более высоких экспортных ценах на нефтепродукты по сравнению с условными внутренними (каждый год устанавливается определенный уровень) НПЗ получают выплаты из бюджета. Это позволяет компаниям компенсировать недополученную выгоду и продолжать поставлять топливо на внутренний рынок. В обратной ситуации уже сами нефтяные компании должны делать отчисления в бюджет. Он действует в РФ с 2019 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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