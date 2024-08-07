Минфин предлагает отменить одновременное обнуление выплат по топливному демпферу

Основная цель демпфирующего механизма – сдерживание роста цен на моторное топливо внутри России. Он предусматривает, что при более высоких экспортных ценах на нефтепродукты по сравнению с условными внутренними (каждый год устанавливается определенный уровень) НПЗ получают выплаты из бюджета. Это позволяет компаниям компенсировать недополученную выгоду и продолжать поставлять топливо на внутренний рынок. В обратной ситуации уже сами нефтяные компании должны делать отчисления в бюджет. Он действует в РФ с 2019 г.