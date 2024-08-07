Минфин предлагает отменить одновременное обнуление выплат по топливному демпферу
Минфин предлагает отменить одновременное обнуление выплат по топливному демпферу для бензина и дизтоплива, следует из текста законопроекта ведомства, опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Демпфер для АИ-92 будет обнуляться в случае превышения предельного уровня цен более чем на 10%, а для дизеля – на 20%. Таким образом, законопроект позволит не лишать компании топливного демпфера при превышении предельного уровня цен только по одному продукту – бензину или дизелю.
Согласно законопроекту, Минфин также предложил применять до 1 января 2033 г. инвестиционную надбавку к «обратному» акцизу на нефть.
5 августа Минфин сообщил, что в июле нефтяные компании получили из российского бюджета выплаты по топливному демпферу в размере 142,5 млрд руб. Это на 29% больше, чем в июле 2023 г.
Основная цель демпфирующего механизма – сдерживание роста цен на моторное топливо внутри России. Он предусматривает, что при более высоких экспортных ценах на нефтепродукты по сравнению с условными внутренними (каждый год устанавливается определенный уровень) НПЗ получают выплаты из бюджета. Это позволяет компаниям компенсировать недополученную выгоду и продолжать поставлять топливо на внутренний рынок. В обратной ситуации уже сами нефтяные компании должны делать отчисления в бюджет. Он действует в РФ с 2019 г.