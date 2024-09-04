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Козлов: более 90% бензина и дизеля поступило в Монголию из России

Ведомости

Доля России в поставках бензина и дизельного топлива на рынок Монголии составляет порядка 96%, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. 

Россию и Монголию, как отметил Козлов, связывают перспективные проекты энергетики и логистики и в рамках визита в республику президента РФ Владимира Путина были подписаны важные соглашения между странами.

«Одно из них – по обеспечению поставок топлива, потому что мы являемся гарантированным поставщиком дизельного топлива, бензина в Монголию. Больше 90% – 96%, если не ошибаюсь», – сказал министр.

РФ будет обеспечивать авиатопливом логистический хаб города Улан-Батор, также заключено соглашение о проектировании ТЭЦ-3, добавил он. В проекте ТЭЦ, как сообщал Кремль, а также в совместных с крупнейшим угольным оператором страны «Хотгор Шанага» инвестициях в строительство ТЭЦ в аймаке Увс (северо-запад Монголии, граничит с российской Тувой) примет участие Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). 

Путин прибыл в Монголию с двухдневным визитом 2 сентября по приглашению главы страны Ухнагийна Хурэлсуха. После переговоров прошла церемония подписания российско-монгольских межправительственных документов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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