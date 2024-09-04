Козлов: более 90% бензина и дизеля поступило в Монголию из России
Доля России в поставках бензина и дизельного топлива на рынок Монголии составляет порядка 96%, сообщил в интервью телеканалу «Россия 24» министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов.
Россию и Монголию, как отметил Козлов, связывают перспективные проекты энергетики и логистики и в рамках визита в республику президента РФ Владимира Путина были подписаны важные соглашения между странами.
«Одно из них – по обеспечению поставок топлива, потому что мы являемся гарантированным поставщиком дизельного топлива, бензина в Монголию. Больше 90% – 96%, если не ошибаюсь», – сказал министр.
РФ будет обеспечивать авиатопливом логистический хаб города Улан-Батор, также заключено соглашение о проектировании ТЭЦ-3, добавил он. В проекте ТЭЦ, как сообщал Кремль, а также в совместных с крупнейшим угольным оператором страны «Хотгор Шанага» инвестициях в строительство ТЭЦ в аймаке Увс (северо-запад Монголии, граничит с российской Тувой) примет участие Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
Путин прибыл в Монголию с двухдневным визитом 2 сентября по приглашению главы страны Ухнагийна Хурэлсуха. После переговоров прошла церемония подписания российско-монгольских межправительственных документов.