Козлов: более 90% бензина и дизеля поступило в Монголию из России

РФ будет обеспечивать авиатопливом логистический хаб города Улан-Батор, также заключено соглашение о проектировании ТЭЦ-3, добавил он. В проекте ТЭЦ, как сообщал Кремль, а также в совместных с крупнейшим угольным оператором страны «Хотгор Шанага» инвестициях в строительство ТЭЦ в аймаке Увс (северо-запад Монголии, граничит с российской Тувой) примет участие Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).