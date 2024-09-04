«Алроса» обсуждает с Анголой последующее участие в горнорудном проекте «Катока»

«Алроса» создана в 1992 г. в соответствии с президентским указом. Занимается добычей алмазов, а также огранкой и продажей алмазов и бриллиантов. В апреле 2022 г. Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) внесло компанию в санкционные списки. С 1 января 2024 г. ЕС в рамках 12-го пакета санкций против России запретил импорт российских алмазов и ввел санкции против «Алросы» и ее гендиректора Павла Маринычева.