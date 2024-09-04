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«Алроса» обсуждает с Анголой последующее участие в горнорудном проекте «Катока»

Ведомости

«Алроса» обсуждает с ангольской стороной и рядом инвесторов дальнейшее участие компании в горнорудном проекте «Катока», «Алросе» принаделжит 41% акций горнорудного объединения. Об этом рассказал ТАСС глава Якутии Айсен Николаев в рамках проведения Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Николаева, окончательное решение об участии не принято. Как отмечает ТАСС, ранее ангольские СМИ писали, что власти страны вынуждают «Алросу» выйти из совместного предприятия с ангольской Endiama. 26 апреля замминистра финансов РФ Алексей Моисеев рассказывал, что стороны ведут переговорный процесс.

Стратегия развития проектов в Африке действует в «Алросе» с 2012 г. Совместное предприятие «Катока» в Анголе было создано в 2014 г.

«Алроса» создана в 1992 г. в соответствии с президентским указом. Занимается добычей алмазов, а также огранкой и продажей алмазов и бриллиантов. В апреле 2022 г. Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) внесло компанию в санкционные списки. С 1 января 2024 г. ЕС в рамках 12-го пакета санкций против России запретил импорт российских алмазов и ввел санкции против «Алросы» и ее гендиректора Павла Маринычева.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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