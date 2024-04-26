В Минфине заявили, что «Алроса» может выйти из проекта «Катока» в Анголе

18 декабря 2023 г. Евросоюз согласовал 12-й пакет санкции, в который в том числе вошел запрет на прямой или косвенный импорт, покупку и транзит алмазов и ювелирных изделий из России. Ограничения распространяются на алмазы, добытые в РФ, экспортируемые из России, провозимые транзитом через страну, и камни, ограненные в третьих странах, поясняется в заявлении. Эмбарго вступило в силу 1 января. Месяцем позднее, в феврале 2024 г., санкционные ограничения были введены со стороны США. Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) запретило импорт в страну российских непромышленных алмазов и ювелирных украшений с бриллиантами.