В Минфине заявили, что «Алроса» может выйти из проекта «Катока» в Анголе
Российская алмазодобывающая компания «Алроса» может выйти из совместного с ангольской Endiama предприятия «Катока», сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.
«Сейчас рассматриваются разные варианты, но смысл в них такой, что, мы видим, что придется этот актив продавать»», – заявил он (цитата по ТАСС).
По словам Моисеева, ангольская сторона считает, что участники рынка отказываются от работы с «Катока» из-за участия российской компании.
Стратегия развития проектов в Африке действует в «Алросе» с 2012 г. Совместное предприятие «Катока» в Анголе было создано в 2014 г.
18 декабря 2023 г. Евросоюз согласовал 12-й пакет санкции, в который в том числе вошел запрет на прямой или косвенный импорт, покупку и транзит алмазов и ювелирных изделий из России. Ограничения распространяются на алмазы, добытые в РФ, экспортируемые из России, провозимые транзитом через страну, и камни, ограненные в третьих странах, поясняется в заявлении. Эмбарго вступило в силу 1 января. Месяцем позднее, в феврале 2024 г., санкционные ограничения были введены со стороны США. Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) запретило импорт в страну российских непромышленных алмазов и ювелирных украшений с бриллиантами.