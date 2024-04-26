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В Минфине заявили, что «Алроса» может выйти из проекта «Катока» в Анголе

Ведомости

Российская алмазодобывающая компания «Алроса» может выйти из совместного с ангольской Endiama предприятия «Катока», сообщил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

«Сейчас рассматриваются разные варианты, но смысл в них такой, что, мы видим, что придется этот актив продавать»», – заявил он (цитата по ТАСС).

По словам Моисеева, ангольская сторона считает, что участники рынка отказываются от работы с «Катока» из-за участия российской компании.

Стратегия развития проектов в Африке действует в «Алросе» с 2012 г. Совместное предприятие «Катока» в Анголе было создано в 2014 г.

18 декабря 2023 г. Евросоюз согласовал 12-й пакет санкции, в который в том числе вошел запрет на прямой или косвенный импорт, покупку и транзит алмазов и ювелирных изделий из России. Ограничения распространяются на алмазы, добытые в РФ, экспортируемые из России, провозимые транзитом через страну, и камни, ограненные в третьих странах, поясняется в заявлении. Эмбарго вступило в силу 1 января. Месяцем позднее, в феврале 2024 г., санкционные ограничения были введены со стороны США. Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) запретило импорт в страну российских непромышленных алмазов и ювелирных украшений с бриллиантами.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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