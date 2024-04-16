Совет директоров «Алросы» рекомендовал выплатить дивиденды 2,02 рубля на акцию

Действующая дивидендная политика компании предусматривает выплату в зависимости от долговой нагрузки, но не ниже 50% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Выплата рассчитывается на базе свободного денежного потока (FCF) за период. Текущая рекомендация превышает величину FCF за период и с учетом выплаченных дивидендов за первое полугодие 2023 г. А также превышает 50% чистой прибыли, полученной по итогам деятельности за 2023 г. по МСФО, отмечает компания.