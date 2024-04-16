Совет директоров «Алросы» рекомендовал выплатить дивиденды 2,02 рубля на акцию
Совет директоров «Алросы» рекомендовал выплатить дивиденды по результатам деятельности компании за 2023 г. в размере 14,88 млрд руб. или 2,02 руб. на акцию. Об этом говорится в сообщении компании.
Котировки компании в ходе торгов 16 апреля снизились на 1,39% до 75,68 руб. на акцию. По состоянию на 13:13 мск их стоимость составила 76,68 руб. (-0,09%). Индекс Мосбиржи находился на отметке 3469,94 пункта (-0,06%).
Действующая дивидендная политика компании предусматривает выплату в зависимости от долговой нагрузки, но не ниже 50% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Выплата рассчитывается на базе свободного денежного потока (FCF) за период. Текущая рекомендация превышает величину FCF за период и с учетом выплаченных дивидендов за первое полугодие 2023 г. А также превышает 50% чистой прибыли, полученной по итогам деятельности за 2023 г. по МСФО, отмечает компания.
Годовое общее собрание акционеров, где будет рассмотрена рекомендация, запланировано на 20 мая. Поэтому срок выплаты дивидендов акционерам будет сокращен более, чем на месяц, поясняет компания. Датой закрытия реестра предложено 31 мая.
Акционеры «Алросы» в сентябре 2023 г. решили выплатить дивиденды за первое полугодие 2023 г. в размере 27,77 млрд руб. или 3,77 коп. на акцию.
Чистая прибыль алмазодобывающей компании по итогам 2023 г. снизилась на 15% в годовом выражении и составила 85,2 млрд руб. Консолидированная выручка компании за год выросла на 9% и составила 322,6 млрд руб. Чистый денежный поток группы за 2023 г. снизился на четверть до 65,85 млрд руб. Компания в 2023 г. заплатила налог на сверхприбыль (windfall tax) в размере почти 1,5 млрд руб.