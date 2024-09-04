РЖД: число пассажиров в направлении юга России выросло на 4,5%

В августе «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата писали, что средняя стоимость проезда в плацкартном вагоне нефирменного поезда дальнего следования по итогам первого полугодия 2024 г. составила 287 руб. в расчете на 100 км пути. Это значение на 23% выше показателя января – июня прошлого года. Стоимость проезда в плацкартном вагоне фирменного поезда (с повышенным уровнем сервиса и комфорта) за первое полугодие 2024 г. выросла на 17% до 401 руб. в расчете на 100 км пути.