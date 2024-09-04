РЖД: число пассажиров в направлении юга России выросло на 4,5%
С мая по август на поездах в сообщении с югом России перевезено более 11,7 млн человек, что на 4,5% больше показателя за аналогичный период 2023 г. Об этом сообщается в новостном Telegram-канале РЖД.
В поездах Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) перевезено 9,3 млн пассажиров (+2,6%), в поездах «Гранд сервис экспресс» – 2,4 млн (+14%).
«Задействованы все возможности для перевозки пассажиров на южных направлениях – для формирования поездов здесь занято почти 40% от общего парка вагонов, а для их назначения максимально используется пропускная способность магистрали», – говорится в сообщении.
В РЖД уточнили, что в утренние и вечерние часы пик поезда прибывают и отправляются со станции Адлер каждые девять минут, а в направлении Анапы и Крыма минимальный интервал между пассажирскими и грузовыми составами составляет семь минут. В сутки через станцию «Ростов Главный» следуют 130 поездов дальнего следования.
На сентябрь пассажирам было предложено более 3,1 млн билетов, что на 50 000 мест больше, чем в сентябре прошлого года, добавили в РЖД.
В августе «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата писали, что средняя стоимость проезда в плацкартном вагоне нефирменного поезда дальнего следования по итогам первого полугодия 2024 г. составила 287 руб. в расчете на 100 км пути. Это значение на 23% выше показателя января – июня прошлого года. Стоимость проезда в плацкартном вагоне фирменного поезда (с повышенным уровнем сервиса и комфорта) за первое полугодие 2024 г. выросла на 17% до 401 руб. в расчете на 100 км пути.