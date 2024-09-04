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РЖД: число пассажиров в направлении юга России выросло на 4,5%

Ведомости

С мая по август на поездах в сообщении с югом России перевезено более 11,7 млн человек, что на 4,5% больше показателя за аналогичный период 2023 г. Об этом сообщается в новостном Telegram-канале РЖД.

В поездах Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД) перевезено 9,3 млн пассажиров (+2,6%), в поездах «Гранд сервис экспресс» – 2,4 млн (+14%).

«Задействованы все возможности для перевозки пассажиров на южных направлениях – для формирования поездов здесь занято почти 40% от общего парка вагонов, а для их назначения максимально используется пропускная способность магистрали», – говорится в сообщении.

В РЖД уточнили, что в утренние и вечерние часы пик поезда прибывают и отправляются со станции Адлер каждые девять минут, а в направлении Анапы и Крыма минимальный интервал между пассажирскими и грузовыми составами составляет семь минут. В сутки через станцию «Ростов Главный» следуют 130 поездов дальнего следования.

На сентябрь пассажирам было предложено более 3,1 млн билетов, что на 50 000 мест больше, чем в сентябре прошлого года, добавили в РЖД.

В августе «Ведомости» со ссылкой на данные Росстата писали, что средняя стоимость проезда в плацкартном вагоне нефирменного поезда дальнего следования по итогам первого полугодия 2024 г. составила 287 руб. в расчете на 100 км пути. Это значение на 23% выше показателя января – июня прошлого года. Стоимость проезда в плацкартном вагоне фирменного поезда (с повышенным уровнем сервиса и комфорта) за первое полугодие 2024 г. выросла на 17% до 401 руб. в расчете на 100 км пути.

Новости СМИ2
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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