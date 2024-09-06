Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

Песков: окончательные договоренности по «Силе Сибири – 2» пока не достигнуты

Ведомости

Окончательные договоренности по газопроводу «Сила Сибири – 2», который должен пройти в Китай через Монголию, пока не достигнуты, переговоры продолжаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

Песков подчеркнул, что «Сила Сибири – 2» относится к категории мегапроектов. Он очень сложный, а главное, это коммерческий проект, для реализации которого ведутся коммерческие переговоры.

«Коммерческие переговоры всегда ведутся в режиме тишины и ведутся очень долго и скрупулезно. Этот процесс продолжается, пока еще окончательных договоренностей не достигнуто», – отметил представитель Кремля.

При этом Песков обратил внимание, что «политическая воля двух сторон к продолжению энергодиалога есть», он происходит «по взаимной выгоде».

4 сентября Песков также объяснял, что переговоры по газопроводу «Сила Сибири – 2» являются коммерческими и не привязаны к какой-то дате.

Поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Договор сроком на 30 лет был заключен в мае 2014 г. Проектная мощность газопровода – 38 млрд куб. м в год. В октябре 2023 г. на пленарном заседании Российской энергетической недели президент РФ Владимир Путин заявил, что «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность к 2025 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных