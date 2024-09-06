Песков: окончательные договоренности по «Силе Сибири – 2» пока не достигнуты

Поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Договор сроком на 30 лет был заключен в мае 2014 г. Проектная мощность газопровода – 38 млрд куб. м в год. В октябре 2023 г. на пленарном заседании Российской энергетической недели президент РФ Владимир Путин заявил, что «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность к 2025 г.