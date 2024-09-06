Песков: окончательные договоренности по «Силе Сибири – 2» пока не достигнуты
Окончательные договоренности по газопроводу «Сила Сибири – 2», который должен пройти в Китай через Монголию, пока не достигнуты, переговоры продолжаются. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.
Песков подчеркнул, что «Сила Сибири – 2» относится к категории мегапроектов. Он очень сложный, а главное, это коммерческий проект, для реализации которого ведутся коммерческие переговоры.
«Коммерческие переговоры всегда ведутся в режиме тишины и ведутся очень долго и скрупулезно. Этот процесс продолжается, пока еще окончательных договоренностей не достигнуто», – отметил представитель Кремля.
При этом Песков обратил внимание, что «политическая воля двух сторон к продолжению энергодиалога есть», он происходит «по взаимной выгоде».
4 сентября Песков также объяснял, что переговоры по газопроводу «Сила Сибири – 2» являются коммерческими и не привязаны к какой-то дате.
Поставки газа по газопроводу «Сила Сибири» идут в рамках двустороннего долгосрочного договора купли-продажи газа между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC). Договор сроком на 30 лет был заключен в мае 2014 г. Проектная мощность газопровода – 38 млрд куб. м в год. В октябре 2023 г. на пленарном заседании Российской энергетической недели президент РФ Владимир Путин заявил, что «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность к 2025 г.