Цивилев: Индия станет главным покупателем российского угля
По словам Цивилева, в 2023 г. РФ поставила в Индию 26,2 млн т угля, что в четыре раза меньше, чем в Китай. Также глава ведомства отметил, что будет смещаться и экспорт коксующегося угля. По информации ТАСС, в 2023 г. Индия заявила о плане увеличить мощность угольных электростанций примерно на 90 ГВт за восемь лет, превысив предыдущий прогноз более чем на 50%. Так, согласно подсчетам властей, к 2030 г. в стране на уголь будет приходиться около 54% выработки электроэнергии.
25 июня Reuters со ссылкой на данные компании Bigmint сообщало, что экспорт энергетического угля из России в Индию снизился за март – май этого года на фоне роста американских поставок. Таким образом, он упал до 6,76 млн т, то есть на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом Индия нарастила импорт американского угля на 21,6% до 4,47 млн т. Его доля в индийском импорте увеличилась с 6,7 до 9,2%.