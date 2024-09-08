Цивилев: Индия станет главным покупателем российского угля

По словам Цивилева, в 2023 г. РФ поставила в Индию 26,2 млн т угля, что в четыре раза меньше, чем в Китай. Также глава ведомства отметил, что будет смещаться и экспорт коксующегося угля. По информации ТАСС, в 2023 г. Индия заявила о плане увеличить мощность угольных электростанций примерно на 90 ГВт за восемь лет, превысив предыдущий прогноз более чем на 50%. Так, согласно подсчетам властей, к 2030 г. в стране на уголь будет приходиться около 54% выработки электроэнергии.