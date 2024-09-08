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Цивилев: Индия станет главным покупателем российского угля

Ведомости

К началу следующего десятилетия на фоне сокращения угольной генерации в Китае Индия станет главным покупателем российского угля. Об этом глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев рассказал в интервью ТАСС в рамках проведения Восточного экономического форума (ВЭФ).

По словам Цивилева, в 2023 г. РФ поставила в Индию 26,2 млн т угля, что в четыре раза меньше, чем в Китай. Также глава ведомства отметил, что будет смещаться и экспорт коксующегося угля. По информации ТАСС, в 2023 г. Индия заявила о плане увеличить мощность угольных электростанций примерно на 90 ГВт за восемь лет, превысив предыдущий прогноз более чем на 50%. Так, согласно подсчетам властей, к 2030 г. в стране на уголь будет приходиться около 54% выработки электроэнергии.

25 июня Reuters со ссылкой на данные компании Bigmint сообщало, что экспорт энергетического угля из России в Индию снизился за март – май этого года на фоне роста американских поставок. Таким образом, он упал до 6,76 млн т, то есть на 22,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом Индия нарастила импорт американского угля на 21,6% до 4,47 млн т. Его доля в индийском импорте увеличилась с 6,7 до 9,2%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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