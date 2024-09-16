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Первый молодежный день форума TNF посетили более 1000 студентов

Ведомости

Первый день промышленно-энергетического форума TNF, посвященный молодежи, посетили более 1000 студентов. Об этом сообщается в Telegram-канале форума.

«Мы много говорили о профессиональном развитии, поиске себя и преодолении трудностей», – пояснили организаторы.

В первый день также состоялось более 30 тематических сессий, круглых столов, презентаций и В2В встреч, на которых обсуждались вопросы сотрудничества компаний и выработки новых решений для нужд ТЭК.

Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени 16-19 сентября. В программе форума заявлено более 100 мероприятий по четырем основным тематическим трекам: «молодежный день», «технологии и процессы», «стратегии», «цифра и общество». Участниками выставочной части TNF станут более 70 компаний. Предполагается, что в 2024 г. форум соберет 12 000 участников, представляющих свыше 800 компаний из более чем 60 регионов России. Подтвердили свое участие бизнес-миссии шести стран: Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Египта, Кувейта и Саудовской Аравии. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев назвал форум TNF главной выставкой нефтегазовой промышленности в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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