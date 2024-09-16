Первый молодежный день форума TNF посетили более 1000 студентов

Промышленно-энергетический форум TNF проходит в Тюмени 16-19 сентября. В программе форума заявлено более 100 мероприятий по четырем основным тематическим трекам: «молодежный день», «технологии и процессы», «стратегии», «цифра и общество». Участниками выставочной части TNF станут более 70 компаний. Предполагается, что в 2024 г. форум соберет 12 000 участников, представляющих свыше 800 компаний из более чем 60 регионов России. Подтвердили свое участие бизнес-миссии шести стран: Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Египта, Кувейта и Саудовской Аравии. Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев назвал форум TNF главной выставкой нефтегазовой промышленности в России.