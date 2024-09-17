Участники TNF назвали ключевые вызовы нефтегазовой отрасли
Чаще всего в качестве препятствий для дальнейшего развития нефтегазовой отрасли отмечаются барьеры, связанные с технологиями, недостаточной управленческой эффективностью и кадровым голодом, следует из результата опроса участников предыдущего Промышленно-энергетического форума TNF.
Согласно опросу, в качестве вызовов участники форума назвали бюрократизацию процессов введения инноваций в технологические процессы, дефицит отечественных технологий и оборудования для нефтяной отрасли, санкционные ограничения, зависимость от западных концепций в управлении, потерю национальной идентичности, нестабильность регулирования со стороны государства и др.
Противостоять кризису отрасли помогает поддержка государства, программы импортозамещения и заказы оборудования в России, партнеры из Азии, стабильная цена на сырье, действие соглашения ОПЕК+ и управленческий потенциал команд.
Суммарный балл оценки устойчивости отрасли по 10-балльной шкале составил 5,75. Отмечается, что показатель отражает самый умеренный оптимизм. При этом он существенно ниже результатов более массовых опросов.
С 1 января 2023 г. в России был повышен ряд налогов для нефтегазового сектора. В частности, была увеличена ставка НДПИ на нефть на 2023–2025 гг. За счет этого правительство рассчитывало за три года дополнительно получить в бюджет 629 млрд руб. Кроме того, ставка НДПИ при добыче нефти в 2024 г. также выросла в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли.
По данным Минфина РФ, объем нефтегазовых доходов бюджета России в I квартале 2024 г. составил 2,928 трлн руб., что на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года.