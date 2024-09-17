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Участники TNF назвали ключевые вызовы нефтегазовой отрасли

Ведомости

Чаще всего в качестве препятствий для дальнейшего развития нефтегазовой отрасли отмечаются барьеры, связанные с технологиями, недостаточной управленческой эффективностью и кадровым голодом, следует из результата опроса участников предыдущего Промышленно-энергетического форума TNF.

Согласно опросу, в качестве вызовов участники форума назвали бюрократизацию процессов введения инноваций в технологические процессы, дефицит отечественных технологий и оборудования для нефтяной отрасли, санкционные ограничения, зависимость от западных концепций в управлении, потерю национальной идентичности, нестабильность регулирования со стороны государства и др.

Противостоять кризису отрасли помогает поддержка государства, программы импортозамещения и заказы оборудования в России, партнеры из Азии, стабильная цена на сырье, действие соглашения ОПЕК+ и управленческий потенциал команд.

Суммарный балл оценки устойчивости отрасли по 10-балльной шкале составил 5,75. Отмечается, что показатель отражает самый умеренный оптимизм. При этом он существенно ниже результатов более массовых опросов.

С 1 января 2023 г. в России был повышен ряд налогов для нефтегазового сектора. В частности, была увеличена ставка НДПИ на нефть на 2023–2025 гг. За счет этого правительство рассчитывало за три года дополнительно получить в бюджет 629 млрд руб. Кроме того, ставка НДПИ при добыче нефти в 2024 г. также выросла в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли.

По данным Минфина РФ, объем нефтегазовых доходов бюджета России в I квартале 2024 г. составил 2,928 трлн руб., что на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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