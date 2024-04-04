Россия нарастила нефтегазовые доходы в I квартале на 80%

С 1 января 2023 г. в России был повышен ряд налогов для нефтегазового сектора. В частности, была увеличена ставка НДПИ на нефть на 2023–2025 гг. За счет этого правительство рассчитывало за три года дополнительно получить в бюджет 629 млрд руб. Кроме того, ставка НДПИ при добыче нефти в 2024 г. также выросла в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли.