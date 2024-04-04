Россия нарастила нефтегазовые доходы в I квартале на 80%
Объем нефтегазовых доходов бюджета России в I квартале 2024 г. составил 2,928 трлн руб., что на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из статистики Минфина РФ.
Так, в марте 2024 г. нефтегазовые доходы бюджета составили 1,307 трлн руб., в феврале – 945,6 млрд руб., в январе – 675,2 млрд руб.
Налоги на добычу и экспорт нефти и газового конденсата (НДПИ, экспортная пошлина и НДД) в марте принесли бюджету РФ 1,444 трлн руб. против 689,1 млрд руб. годом ранее.
С 1 января 2023 г. в России был повышен ряд налогов для нефтегазового сектора. В частности, была увеличена ставка НДПИ на нефть на 2023–2025 гг. За счет этого правительство рассчитывало за три года дополнительно получить в бюджет 629 млрд руб. Кроме того, ставка НДПИ при добыче нефти в 2024 г. также выросла в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли.