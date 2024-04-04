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Россия нарастила нефтегазовые доходы в I квартале на 80%

Ведомости

Объем нефтегазовых доходов бюджета России в I квартале 2024 г. составил 2,928 трлн руб., что на 80% больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из статистики Минфина РФ.

В январе – марте 2023 г. нефтегазовые поступления в бюджет составляли 1,635 трлн руб.

Так, в марте 2024 г. нефтегазовые доходы бюджета составили 1,307 трлн руб., в феврале – 945,6 млрд руб., в январе – 675,2 млрд руб.

Налоги на добычу и экспорт нефти и газового конденсата (НДПИ, экспортная пошлина и НДД) в марте принесли бюджету РФ 1,444 трлн руб. против 689,1 млрд руб. годом ранее.

С 1 января 2023 г. в России был повышен ряд налогов для нефтегазового сектора. В частности, была увеличена ставка НДПИ на нефть на 2023–2025 гг. За счет этого правительство рассчитывало за три года дополнительно получить в бюджет 629 млрд руб. Кроме того, ставка НДПИ при добыче нефти в 2024 г. также выросла в рамках налогового маневра в нефтяной отрасли.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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