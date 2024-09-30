Глава АНО «Цифровые платформы» заявил о росте объемов серого рынка такси

Аналитическое агентство «Прессиндекс» по запросу «Цифровых платформ» выяснило, что в Telegram есть 234 группы и 29 чат-ботов для вызова такси, а во «В контакте» – 3800 групп для вызова такси и совместных поездок. Щельцин в своем обращении к Мишустину указывает, что такого роста объемов серого рынка такси в интернете «пять лет назад еще не было». Заказ такси в обход агрегатора может оказаться дешевле, но, отмечает автор письма, не может считаться безопасным.