Глава АНО «Цифровые платформы» заявил о росте объемов серого рынка такси
В России наблюдается рост объемов серого рынка такси, в связи с чем гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать цифровизацию разрешительных процедур и содействовать реализации экспериментальных правовых режимов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо. В аппарате кабмина сообщили газете, что пока не получали обращение Щельцина.
Аналитическое агентство «Прессиндекс» по запросу «Цифровых платформ» выяснило, что в Telegram есть 234 группы и 29 чат-ботов для вызова такси, а во «В контакте» – 3800 групп для вызова такси и совместных поездок. Щельцин в своем обращении к Мишустину указывает, что такого роста объемов серого рынка такси в интернете «пять лет назад еще не было». Заказ такси в обход агрегатора может оказаться дешевле, но, отмечает автор письма, не может считаться безопасным.
В конце июня «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса профсоюза «Новый труд» писали, что работа таксистом в качестве подработки становится экономически невыгодна водителям, а лимита самозанятого недостаточно. В ходе интервьюирования исследователи выяснили, что водители жалуются на высокий процент, который берут с них агрегаторы, и прочие дополнительные расходы.
В России с 1 сентября 2023 г. вступил в силу новый закон № 580-ФЗ, который обязал водителей легкового такси, в том числе самозанятых, получать разрешение на деятельность, самостоятельно выписывать себе путевые листы, проходить ежедневные медицинские и технические осмотры, за свой счет перекрашивать автомобиль в требуемый в регионе для такси цвет, приобретать специализированный полис ОСАГО, который в 10–20 раз дороже стандартного при том же страховом покрытии, и запретил управлять такси лицам с непогашенной судимостью.