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Глава АНО «Цифровые платформы» заявил о росте объемов серого рынка такси

Ведомости

В России наблюдается рост объемов серого рынка такси, в связи с чем гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с просьбой поддержать цифровизацию разрешительных процедур и содействовать реализации экспериментальных правовых режимов. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо. В аппарате кабмина сообщили газете, что пока не получали обращение Щельцина.

Аналитическое агентство «Прессиндекс» по запросу «Цифровых платформ» выяснило, что в Telegram есть 234 группы и 29 чат-ботов для вызова такси, а во «В контакте» – 3800 групп для вызова такси и совместных поездок. Щельцин в своем обращении к Мишустину указывает, что такого роста объемов серого рынка такси в интернете «пять лет назад еще не было». Заказ такси в обход агрегатора может оказаться дешевле, но, отмечает автор письма, не может считаться безопасным.

В конце июня «Ведомости» со ссылкой на результаты опроса профсоюза «Новый труд» писали, что работа таксистом в качестве подработки становится экономически невыгодна водителям, а лимита самозанятого недостаточно. В ходе интервьюирования исследователи выяснили, что водители жалуются на высокий процент, который берут с них агрегаторы, и прочие дополнительные расходы.

В России с 1 сентября 2023 г. вступил в силу новый закон № 580-ФЗ, который обязал водителей легкового такси, в том числе самозанятых, получать разрешение на деятельность, самостоятельно выписывать себе путевые листы, проходить ежедневные медицинские и технические осмотры, за свой счет перекрашивать автомобиль в требуемый в регионе для такси цвет, приобретать специализированный полис ОСАГО, который в 10–20 раз дороже стандартного при том же страховом покрытии, и запретил управлять такси лицам с непогашенной судимостью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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